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ТАСС

В США заявили, что не планируют переговоры с РФ по космосу

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Стивен Уайтинг
Стивен Уайтинг.
Источник изображения: Tech. Sgt. Areca T. Wilson / U.S. Air Force / Reuters

Об этом глава Космического командования генерал Стивен Уайтинг сообщил в ходе видеоконференции, организованной базой ВС США Петерсон

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. Переговоры между США и Россией по вопросам безопасности в космическом пространстве не запланированы. Об этом заявил глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг.

"Никаких переговоров с Россией у нас не запланировано", - ответил он на соответствующий вопрос журналиста во время видеоконференции, организованной базой ВС США Петерсон (штат Колорадо).

В феврале 2024 года правительство США, в том числе на уровне президента Джо Байдена, обвинило Россию, не предоставляя доказательств, в том, что Москва рассматривает возможность размещения ядерного оружия в космосе. Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан утверждал 24 апреля, что РФ занимается разработкой противоспутникового оружия, несущего ядерный заряд.

Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в ответ назвал такие публикации очередной уловкой Белого дома. Президент РФ Владимир Путин подчеркивал, что Москва "категорически всегда была против и сейчас против размещения ядерного оружия в космосе". Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков отметил в конце февраля, что появление ядерного оружия в космическом пространстве со всех точек зрения нецелесообразно. 

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