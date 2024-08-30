США заявили, что уведомляют РФ и КНР о космическом мусоре, угрожающем спутникам

Глава Космического командования Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Стивен Уайтинг подчеркнул, что Москва и Пекин поступают так же

НЬЮ-ЙОРК, 29 августа. /ТАСС/. США уведомляют Россию и Китай о мусоре в космическом пространстве, который потенциально может угрожать их спутникам. Об этом заявил глава Космического командования Вооруженных сил США генерал Стивен Уайтинг.

"Мы направляем уведомления всем, включая Китай и Россию <...>. Мы не хотим, чтобы спутники сталкивались с обломками и создавали еще больше мусора, и поэтому мы считаем, что это действительно важно, и у нас есть набор ответственных действий, которым мы следуем каждый день", - сказал он во время видеоконференции, организованной базой космических сил Петерсон (штат Колорадо).

Уайтинг также отметил, что Россия и Китай делают то же самое и уведомляют Вашингтон об угрозах.