Страна, которую НАТО и Запад уступили России (Newsweek, США)

Newsweek: Запад бросил Грузию — и уступил ее России

Грузия все больше разочаровывается в политике Запада и дрейфует в сторону России, пишет Newsweek. Грузинская мечта о ЕС и НАТО давно канула в лету. Потеря Тбилиси стала позором для Запада и победой для Путина, отмечается в статье.

В Грузии над всеми зданиями – от правительственных комплексов до крошечных местных полицейских участков – развеваются золотисто-голубые флаги Европейского союза. Полотнища кажутся почти такими же вездесущими, как и красно-белый национальный флаг с Георгиевским крестом.

Но, несмотря на устойчивую прозападную символику и подавляющую поддержку населением идей о вступлении в ЕС и НАТО, отношения грузинского правительства с США и другими западными державами стремительно ухудшаются. На этом фоне в стране растет популярность российского президента Владимира Путина. Западные страны трубят о том, что СВО укрепила европейскую солидарность и толкнула Финляндию и Швецию в объятия НАТО. Некогда без пяти минут член НАТО Грузия теперь, похоже, движется в другом направлении.

Грузия с ее почти четырёхмиллионным населением лишь на треть больше одноименного американского штата. В эпоху конфликтов на Украине и на Ближнем Востоке, проблемы Тбилиси совсем не в приоритете для Вашингтона. Но регион имеет стратегически важное положение: Грузия делит границу с Россией и Ираном, а также по ее территории пролегает транзитный маршрут для газопроводов. Страны, которые размышляют об открывающимися перед ними возможностями, наблюдают за тем, сможет ли Запад удержать Грузию в своей зоне влияния?

Прозападные противники правительства Грузии описывают ситуацию как "гибридную войну за контроль" со стороны России и опасаются, что предстоящие в октябре выборы могут оказаться последним шансом обратить вспять эту волну.

"Мы уже были частью Советского Союза, и мы знаем, что это значит", – заявил оппозиционер Георгий Вашадзе. - "Мы называем эти выборы геополитическими выборами для Грузии".

Ни Министерство иностранных дел Грузии, ни офис премьер-министра Ираклия Кобахидзе не дал комментарий Newsweek. Промолчали и в российском МИДе.

Западные страны протестуют против авторитарного, по их мнению, политического курса правящей партии "Грузинская мечта". Недавно, для пресечения иностранного вмешательства, в стране был принят копирующий российский закон об "иноагентах", направленный против активистов и СМИ.

Можно сказать, что десятилетия сотрудничества с западными институтами не увенчались успехом. Грузия все еще не вошла в ЕС и НАТО, где надеялась получить экономическую поддержку и гарантию безопасности перед лицом Кремля.

Тем временем специальная военная операция на Украине усилила подозрения в том, что на Запад нельзя рассчитывать в чрезвычайных ситуациях. И особенно той стране, которая не получила помощь в 2008 году, еще до начала Россией СВО. Та поддержка, которую имеет российская армия в зоне военной операции, равна почти пятой части территории Грузии.

"Запад проигрывает стратегическое соревнование, – отмечает директор Грузинского института политики Корнелий Какачия. – В регионе представлены Китай, Турция, Иран и Россия. Речь идет не только о Грузии, но и о регионе в целом". По мнению политолога, возможные последствия конфликта далеко выходят за рамки Кавказского региона.

"Потеря Грузии станет значительным поражением для США, НАТО и Запада с геополитическими последствиями как стратегического, так и символического характера", – считает Лаура Линдерман, старший научный сотрудник Евразийского центра Атлантического совета.

"Грузия – связующее государство между внутренними районами Евразии и Европой. Это повышает ее важность для предпринимаемых Западом усилий по диверсификации энергетики, особенно в качестве транзитного маршрута для каспийских энергоресурсов в Европу. Такое развитие событий стало бы победой для Путина и позором для НАТО и Запада" – отметила она.

В последние месяцы отношения между правительством "Грузинской мечты" и западными странами резко ухудшились, хотя теоретически Грузия по-прежнему намерена вступить в ЕС и НАТО.

В июле Брюссель остановил процесс вступления Грузии в Евросоюз. Причиной послужил принятый в мае несмотря на протесты закон об "О прозрачности иностранного влияния". Брюссель также заморозил военную помощь в размере 32 миллионов долларов США.

"Это только начало", – заявил тогда посол ЕС в Тбилиси Павел Герчинский.

В знак недовольства Пентагон отложил проведение ежегодных летних военных учений Noble Partner. США также объявили о запрете на выдачу виз грузинским политикам, которые, по их мнению, "ответственны или причастны к подрыву демократии".

"Мы были так близки, так близки к тому, чтобы впервые в нашей истории встать на путь реальной интеграции", – сокрушается оппозиционный политик Александр Крево-Асатиани, – теперь все процессы заморожены. Наступил дипломатический кризис в отношениях с Европейским союзом и с США".

Смену приоритетов видно и на примере официального информационного центра НАТО и ЕС в центре Тбилиси. Ступеньки перед входом занял продавец цветов. В большой комнате на первом этаже высится ряд флагов. В рабочий день посетителей нет, и охранник сказал, что центр не работает, хотя в электронном письме Newsweek представители центра сообщили, что это ошибка. Комментарий о том, что он "активно участвует в мероприятиях, направленных на повышение осведомленности о европейской и евроатлантической интеграции Грузии" остается лишь пустым словом.

Перед лицом западной критики подход руководства "Грузинской мечты" ужесточился.

На прошлой неделе в партии заявили, что в случае победы на октябрьских выборах партия подаст в суд на оппозиционное "Единое национальное движение". Лидеры "Грузинской мечты" выставляют оппозицию сторонниками финансируемой из-за рубежа "глобальной партии войны". Она якобы стремится продлить конфликт на Украине, открыть в Грузии "второй фронт" против России и поддерживать "псевдолиберальные" идеологии, например, защищать права сообщества ЛГБТК+. В своем обращении к избирателям "Грузинская мечта" взяла в пример нашумевшую церемонию открытия Олимпийских игр в Париже. Так она объяснила, почему Грузии необходим еще один закон о защите семейных ценностей и несовершеннолетних.

"Парламентские выборы 2024-го года – своего рода референдум, на котором грузинский народ должен окончательно решить, выберет он войну или мир, моральную деградацию или традиционные ценности, рабскую зависимость от внешних сил или независимое и суверенное государство", – заявили в партии. Ее лидеры уверены, что лишь победа на выборах может позволить восстановить прежние отношения с ЕС и Америкой.

Оппоненты "Грузинской мечты" утверждают, что верят в возможность своей победы на честных выборах. В качестве аргумента они приводят результаты опроса общественного мнения, проведенного в конце прошлого года некоммерческим Национальным демократическим институтом в Тбилиси. Согласно нему, почти 80% населения поддерживают идею вступления страны в Евросоюз. Хотя большая часть населения, возможно, не разделяет более либеральную социальную политику Европы, их привлекает свобода передвижения, торговли, рабочих мест и инвестиций, которые, как они надеются, принесет членство в ЕС.

"Единственная проблема для нас – массивный механизм дезинформации, который работает в Грузии. У них под контролем СМИ, сетка телеканалов. Они активно используют интернет, вкладывают миллионы, чтобы промыть людям мозги", – отмечает оппозиционный политик Вашадзе.

Оппозиция по-прежнему разобщена. Эксперты указывают и на другие козыри "Грузинской мечты", в частности – ресурсы богатейшего человека страны и основателя партии Бидзины Иванишвили. В самом центре столицы возвышается логово "Злодея из Бондианы", как часто называют дом экс-министра, сделанный из стекла и стали.

"В этой стране очень сложно выиграть выборы, потому что почти 300 тысяч госслужащих подконтрольны правительству, и они могут использовать их на выборах как административный ресурса", – утверждает Какачия. "К тому же 80% грузинских предприятий поддерживают правящую партию".

Представители оппозиции приветствуют западные меры, но сомневаются в их эффективности.

"Мы дошли до того, что Россия и "Грузинская мечта" так глубоко внедрили свою пропаганду в грузинское общество, что теперь санкции воспринимаются электоратом правящей партии как своего рода подтверждение её мужества", – объясняет Крево-Асатиани. – Возникает ощущение, что уже немного поздновато предпринимать какие-либо действия".

Хотя противники "Грузинской мечты" называют ее пророссийской, на деле ситуация сложнее.

Антироссийские и проукраинские граффити на стенах в Тбилиси свидетельствуют об извечной враждебности к Москве. Российская империя присоединила Грузию в 1801 году. После революции 1917 года страна ненадолго обрела независимость, но уже вскоре вступила в Советский Союз. Страна вновь обрела независимость только после распада Советского Союза в 1991-м году.

Место рождения покойного советского лидера Иосифа Сталина в грузинском городе Гори по-прежнему остается местом паломничества для всех, кто с любовью вспоминает советскую эпоху. Тем не менее, в местном музее также есть небольшая, но показательная выставка, посвященная введению российской армией войск в Грузию.

"Во всех 15-и постсоветских республиках вы найдете людей, ностальгирующих по советской эпохе", – отмечает пожелавший сохранить анонимность гид. "Конечно, их меньшинство".

Военная операция России в 2008-м году началась через несколько месяцев после того, как НАТО объявила, что и Грузия, и Украина когда-нибудь станут членами альянса. В ходе пятидневных боев Россия отразила атаку грузинских войск в Южной Осетии и признала независимость Цхинвала и Абхазии. Эти события стали предвестником того, что позже – и в намного большем масштабе – будет происходить на Украине.

Хотя "Грузинская мечта" и говорит о "восстановлении территориальной целостности Грузии мирным путем", со стороны Москвы не было никаких признаков готовности ослабить контроль над оккупированными анклавами ради более дружественного правительства.

И Грузия надеется не только на Россию. По мере углубления разногласий с Западом Тбилиси развивает и отношения с Пекином.

В рамках политики "Один пояс – один путь" китайские подрядчики активно строят в Грузии инфраструктурные объекты. К тому же, после отказа американских инвесторов, именно китайцы должны будут построить крупный порт на черноморском побережье в Анаклии. Наблюдаются и признаки политического сближения китайского и грузинского правительства. В недавнем докладе МИД Китая привело в пример Грузию, как страну с политическим вмешательством США.

Грузия становится примером для других стран российской периферии, которые в чем-то занимают прозападные, а в чем-то – пророссийские или прокитайские позиции, утверждает Дональд Н. Дженсен, старший советник по России и Европе в Институте мира США в Вашингтоне (округ Колумбия).

"Грузия может оказаться в серой зоне: не подчиняясь России, вести многовекторную внешнюю политику, действуя сразу по нескольким направлениям", – прогнозирует он. "Возможно, многие из других [соседних для России] стран примут именно такой курс".