Также Киев стал полигоном для американских биолабораторий, отметил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский

ООН, 29 августа. /ТАСС/. Украина разрушила свою экономику и превратилась в полигон для испытаний нового западного оружия и утилизации старого. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

"Из самой богатой из постсоветских республик с внушительным промышленным потенциалом она (Украина - прим. ТАСС) почти сразу перекочевала в разряд одного из самых бедных государств бывшего СССР, разрушила свою экономику, промышленность, распродала земли алчным западным корпорациям, стала полигоном для американских биолабораторий, а теперь еще и для испытаний нового западного оружия и утилизации старого", - сказал он на заседании СБ ООН по Украине.

Полянский добавил, что внедрение на Украине демократии западного образца привело "к установлению диктатуры президента, который не только не выполнил ни одного своего предвыборного обещания о мире, но и довел страну до самоубийственной войны с Россией за западные геополитические интересы, в которой Украина играет роль ЧВК". "Вот настоящий неутешительный итог, с которым Украина подошла к 33-й годовщине своей независимости. Вот цена тех ошибок и просчетов, которые были допущены украинским руководством в угоду Западу", - резюмировал дипломат.