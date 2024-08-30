В Турции заявили, что некоторые страны не хотели завершать конфликт на Украине в 2022 году

США пытаются консолидировать европейский континент посредством войны на Украине, а также хотят озадачить Россию серьезной проблемой, добавил спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш

АНКАРА, 28 августа. /ТАСС/. Спикер парламента Турции Нуман Куртулмуш заявил, что некоторые страны не захотели окончания конфликта России и Украины, когда в 2022 году в Стамбуле был шанс урегулировать проблему.

"Мы почти достигли финальной точки, чтобы добиться справедливого и сбалансированного мира, приемлемого для обеих сторон и с рядом условий. На переговорах в Долмабахче [в 2022 году в Стамбуле] этот вопрос почти дошел до этапа подписания. Но, к сожалению, некоторые страны не захотели, чтобы война закончилась. Потому что США пытаются консолидировать Европейский континент посредством войны на Украине и хотят озадачить Россию серьезной проблемой", - сказал Куртулмуш в эфире телеканала Habertürk.

По его мнению, США также "считают важным поддерживать региональную турбулентность в интересах сохранения баланса сил". "Поэтому в первую очередь Украине и России необходимо самим четко заявить о своих политических намерениях, чтобы как можно скорее положить конец этой войне. Да, это нелегко", - признал спикер парламента.

По его оценке, "Украина не может победить Россию, но и Россия, несмотря на долгие усилия, не может достичь желаемых целей", поэтому сейчас ни одну из сторон нельзя назвать победителем. Спикер обратил внимание, что в Европе политическая ситуация становится тяжелой, а баланс сил меняется. По его словам, "наблюдаемое укрепление [позиций] ультраправых сил является серьезной опасностью". В этих обстоятельствах, как считает Куртулмуш, Украина как будто стала общим фронтом в попытках Европы урегулировать собственные внутренние проблемы, "но в итоге страдают народы России и Украины".

О срыве переговоров по Украине в Стамбуле президент РФ Владимир Путин сказал во время интервью журналисту Такеру Карлсону. Реализация достигнутых на них договоренностей была сорвана из-за позиции Украины и, как считается, вмешательства Лондона. Российский лидер заявил, что Москва никогда не отказывалась от диалога по Украине, но после прекращения переговоров в Стамбуле в марте 2022 года не собирается делать первый шаг. Путин сказал, что "не знает и не понимает", почему Лондон сорвал переговоры в Стамбуле, видимо, "была общая установка", у "всех сложилась иллюзия, что Россию можно победить на поле боя".