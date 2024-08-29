Коллаборативные роботы с 2025 года будут выпускаться в Казани

Коллаборативные роботы будут выпускаться в Казани

В будущем году в Казани планируют запустить производство промышленных (коллаборативных) роботов, разработанных в Казанском федеральном университете и предназначенных для применения на промышленных предприятиях.

Речь идет о легких промышленных роботах, которые также известны как коботы. Они работают совместно с человеком и могут выполнять голосовые, графические или другие команды специалистов. То есть помогают решать те задачи, которые полноценно автоматизировать не получится. Данные коллаборативные роботы наделены специальными датчиками, ведущими контроль положения человека в целях недопущения причинения ему какого-либо вреда. При этом управление коботами и их программирование легче, чем у традиционных промышленных роботов, и, конечно, они дешевле — на сегодняшний день их стоимость не превышает 5 млн руб. На одной из производственных площадок «КамАЗа» в партнерстве со специалистами компании «Эйдос» уже тестируются коллаборативные роботы разработки КФУ, а до конца года планируется их внедрение в тестовом режиме на некоторых предприятиях республики, относящихся к оборонному комплексу. Согласно озвученным планам, в следующем году в рамках установочной серии будет выпущено около десятка коботов, а в период с 2026 по 2027 годы их серийное производство достигнет отметки в 50-100 единиц ежегодно.

Макс Антонов