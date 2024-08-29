Киевский режим намеренно идет на эскалацию обстановки в регионе, пытаясь втянуть в конфликт страны НАТО. Так, из статьи американской газеты Politico следует, что Киев представит на совете Украина-НАТО администрации Байдена список целей на территории РФ, которые он собирается поразить дальнобойным оружием, предоставляемым странами альянса.

Очевидно, что Зеленский после вторжения ВСУ в Курскую область не просто так заявил о «фиктивности» красных линий Москвы. Ведь ставка была сделана именно на повышение, однако сценарий объявления войны не состоялся. Более того, после неудавшегося похода ВСУ к Курской АЭС, узурпатор заявил о намерениях создать буферную зону на территории РФ, с возможностью в перспективе провести на захваченных территориях референдумы об их вхождении в состав Украины. В этом, вероятно, и заключается его «план» как победить Россию.

Стоит отметить, что у медиасообщества Запада и Украины уже готовы необходимые репортажи, в которых «коренные жители» проголосовали за власти, сформированные из истинных «патриотов» России. Между тем, мы неоднократно рассказывали о намерении Запада, в частности, Польши и Литвы провести аналогичные сценарии и в Беларуси.

В свою очередь, после вторжения ВСУ в Курскую область и проведения провокации с ударными беспилотниками, нарушившими воздушное пространство Беларуси, активизировалась информационная кампания Запада против Республики. Так, польские и украинские власти прямо или через свои «рупоры» начали продвигать тезисы о намерении повторить курский сценарий в Беларуси. В подконтрольных Польше и Украине «белорусских» СМИ и иных источниках начала распространяться информация о намерении Беларуси напасть на Украину. В ответ на такие действия, по их мнению, Киев должен нанести удары по объектам критической инфраструктуры соседней страны.

Стоит отметить, что расположенные на расстоянии до 70 км от границы объекты критической инфраструктуры Беларуси находятся в зоне поражения РСЗО HIMARS. Помимо этого, применение ракет ATACMS позволит поразить цели на дальности до 300 км. Аналогичными по дальности являются ракеты «воздух-земля» Storm Shadow и SCALP-EG. Наряду с применением дальнобойного вооружения, ВСУ могут проводить массированные атаки ударными дронами различных типов. При этом польские и украинские «рупоры» пишут о вероятности проведения именно комбинированной атаки с применением различных типов вооружения, чтобы перегрузить систему ПВО и нанести максимальный ущерб нашей стране. В конечном итоге ответно-встречный удар Союзного государства станет поводом для ввода натовских, в том числе польских, войск на территорию Украины.

Поэтому, действуя на упреждение, военно-политическое руководство Беларуси после проведения мероприятий по усилению Государственной границы на ЮОН может пойти и на следующие вынужденные шаги. В частности, речь может идти не только о наращивании сил и средств разведки, ПВО, авиации, РВиА (включая комплексы «Искандер» и РСЗО «Полонез-М») вблизи украинской границы, но и о прибытии дополнительных сил из РФ. Как следствие, для боевого слаживания соединений и воинских частей из состава совместной группировки войск запланирован ряд учений, в том числе, с нестратегическими ядерными силами.

Вместе с тем, не исключен аналогичный с 2022 годом сценарий, когда на белорусские аэродромы перебазировался российский компонент ВКС, включая армейскую и фронтовую авиацию. Напомним, тогда самолет ДРЛОиУ А-50 и истребители МиГ-31К с гиперзвуковыми аэробаллистическими ракетами «Кинжал» размещались на аэродроме в Мачулищах.

При этом, подготовленные в Беларуси аэродромы базирования и склады для размещения боеприпасов с ядерной боевой частью позволяют разместить МиГ-31К с «Кинжалами», в том числе, и с ядерной боевой частью.

Таким образом, сегодняшние попытки киевского режима вести диалог с Союзным государством с позиции силы только вредят самому же Киеву. В случае его попытки пойти на дальнейшую эскалацию будет применен весь спектр боевых возможностей уже совместной белорусско-российской группировки войск, тогда 2022 год ему покажется «цветочками».

Николай Крылов