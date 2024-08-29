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Газета.ru

БПЛА незаметно пролетели 1,5 тыс. км: ВСУ впервые атаковали нефтебазу в Кировской области

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Источник изображения: gazeta.ru

Губернатор Соколов: три дрона ВСУ упали на комбинат в Котельниче и загорелись

Губернатор Кировской области Александр Соколов сообщил об атаке БПЛА по емкости с нефтепродуктами в городе Котельнич. По данным SHOT, целью противника был комбинат "Зенит". Согласно одной из версий, дроны ВСУ смогли незаметно преодолеть 1,5 тыс. км с помощью данных спутников НАТО.

В городе Котельнич Кировской области, расположенном примерно в 1,5 тыс. км от границы с Украиной, беспилотный летательный аппарат атаковал емкость с нефтепродуктами, сообщил губернатор региона Александр Соколов в Telegram-канале.

По его словам, в результате атаки никто не пострадал, возгорания не произошло.

«Совершен прилет беспилотника в Котельнич. БПЛА атаковал емкость для хранения нефтепродуктов», - написал чиновник.

Цель налета дронов

Атака БПЛА по нефтебазе в городе Котельнич Кировской области попала на видео.

По данным Baza, эта нефтебаза подверглась нападению впервые с начала проведения специальной военной операции. Telegram-канал писал, что всего объект атаковали четыре беспилотных аппарата. При этом загорелся один резервуар с топливом. В настоящее время пожар уже потушен.

По данным источника Telegram-канала SHOT, дроны-камикадзе по нефтебазе предположительно запускались из Сумской области Украины. Целью атаки в городе Котельнич был комбинат "Зенит" (специализируется на хранении и складировании нефти и продуктов ее переработки).

Дроны прилетали не все сразу, а в разное время в течение утра, уточнил SHOT.
Прилет первого украинского дрона-камикадзе по пустому резервуару с нефтепродуктами был около 10:00. Этот беспилотник взорвался и загорелся. Второй беспилотный летательный аппарат атаковал уже другую емкость - спустя 40 минут. Дрон также сдетонировал, резервуар загорелся. Третий украинский БПЛА атаковал комбинат, из-за чего загорелся еще один резервуар.

Тактика «Летучих лисиц»

Позднее агентство ТАСС со ссылкой на единую диспетчерскую службу (ЕДДС) Котельнича сообщило, что энергообъект в общей сложности атаковали пять беспилотников самолетного типа ВСУ.

«Пострадавших нет. Есть небольшое задымление, попали в резервуар с керосином, идет проливка пеной», - заявили городские власти.

Как уточнил губернатор Соколов, комбинат «Зенит» подвергся ударам трех украинских беспилотников в 10 часов утра, они упали на территории комбината и загорелись. Еще два беспилотных летательных аппарата ВСУ удалось сбить.

Дроны Вооруженных сил Украины, как написал Mash, смогли незаметно преодолеть 1,5 тысячи километров до Кировской области с помощью спутников.

По информации Telegram-канала, украинские военные использовали данные спутников НАТО и при построении маршрута учитывали рельеф местности, как это делалось во время попыток атаковать Санкт-Петербург. Как утверждает Mash, благодаря сведениям со спутников дроны на базе А-22 «Летучая лисица» могли долго лететь прямо над водой в руслах рек и оставаться незамеченным. Кроме того, рассматривается и версия о том, что украинским военным помогали диверсанты.


Анастасия Новикова

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Страны
Украина
Проекты
NATO
БПЛА
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