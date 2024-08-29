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Корейский вариант Abrams обстреляли советскими «Манго»

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Фото: Wikimedia
Фото: Wikimedia.

В Южной Корее обстреляли танк K1A1 советскими снарядами «Манго»

Танк K1A1 производства Южной Кореи обстреляли советскими оперенными бронебойными подкалиберными снарядами (ОБПС) 3ВБМ17 «Манго». Об этом сообщает Telegram-канал «Одетые в броню» со ссылкой на сюжет корейского телеканала.

Канал показал К1А1 после обстрела корпуса и башни снарядами калибра 30 миллиметров, а также 125-миллиметровыми «Манго». На машине можно заметить отверстия от советских ОБПС. K1A1, который является вариантом американского танка Abrams, могли обстрелять из орудия танка Т-80У. Россия поставляла Южной Корее Т-80У и боевые машины пехоты БМП-3 в рамках погашения советского долга.

Танк K1 разработали в начале 1980-х годов, а в 2001-м появился K1A1 с гладкоствольной пушкой калибра 120 миллиметров и новой системой управления огнем. Защищенность машины обеспечивает комбинированная броня.

Ранее в августе госкорпорация «Ростех» сообщила о поставке войскам партии танков Т-80БВМ с новой антидроновой защитой. Машины оснастили решетчатыми экранами и сетками для защиты от FPV-дронов.

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Россия
США
Южная Корея
Продукция
M1 Abrams
БМП-3
Манго
Т-80
Т-80БВМ
Т-80У
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