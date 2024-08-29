Миллиарды от Минобороны: сколько заработали фигуранты дела о некачественных бронежилетах для армии

РИА: фигуранты дела о некачественных бронежилетах получили от МО 2,4 млрд рублей

Не менее 2,4 млрд руб. получили от Минобороны России фигуранты дела о поставке некачественных бронежилетов для армии, сообщило РИА Новости. В связи с инцидентом задержано руководство группы компаний «Пикет». По версии следствия, заработанные деньги фигуранты вложили в земельные участки, бизнес-центр и акции. Однако сами задержанные настаивают на том, что в их бронежилетах «парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы», и утверждают, что их оговорили.

Фигуранты дела о поставках некачественных бронежилетов для армии получили от Минобороны РФ не менее 2,4 млрд руб., сообщило агентство РИА Новости со ссылкой на материалы дела.

В начале апреля Басманный суд в связи с этим делом арестовал по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере генерального директора группы компаний (ГК) «Пикет» Андрея Есипова, начальника службы безопасности Михаила Кальченко и финансового директора Викторию Антонову.

Следователи полагают, что сотрудники ГК «Пикет» похитили деньги, выделенные Минобороны для исполнения государственного контракта на поставку средств защиты. Они поставили не менее 20 040 бронежилетов и «плитников» (уменьшенных версий бронежилетов), которые не соответствовали условиям договора.

«В результате своих действий путем обмана получили от министерства денежные средства в сумме не менее 2 400 000 000 рублей, получив возможность ими распоряжаться по собственному усмотрению», - говорится в материалах дела.

На что пошли миллиарды

В мае «Коммерсантъ» со ссылкой на данные СК написал, что руководство холдинга «Пикет» потратило вырученные деньги на земельные участки, собственный бизнес-центр и акции в других компаниях.

Согласно материалу, гендиректор «ГК «Пикет» после заключения контракта купил три участка земли в подмосковной Балашихе: два площадью 2,5 тыс. кв. м, еще один - 2,2 тыс. Есипов также приобрел бизнес-центр в столице недалеко от станции метро «Тульская», почти полностью выкупил ООО «Фаунд Мэри» (оптовая торговля табаком) и вложился в большое количество акций еще четырех фирм, скупив от 25 до 75% доли их уставного капитала.

Уточняется, что вырученные на госконтракте деньги распределили по 22 счетам в различных банках. Следствие обнаружило и арестовало эти средства и другие активы.

"Позвонить генералам мне не дали"

11 августа суд продлил арест всем трем фигурантам дела до 3 сентября. Как сообщало агентство ТАСС, гендиректор "Пикета" Есипов в суде назвал дело сфабрикованным, при этом он выразил готовность сотрудничать со следствием.

Есипов изначально говорил, что «не признает и не понимает» сути обвинения. Он рассказал, что все бронежилеты получила одна войсковая часть, которая провела независимую экспертизу. По словам бизнесмена, тогда брак не выявили.

«Меня знают генералы, с которыми заключались договоры, но позвонить им мне не дали Для меня прибыль не важна

В наших бронежилетах и «плитниках» парни идут в бой, попадают под пули и осколки и остаются живы», - подчеркивал бизнесмен.

Как написало издание РБК, все обвиняемые отрицают вину, настаивая, что командование частей, в которые направлялись бронежилеты, готово подтвердить качество продукции. Их адвокаты подчеркивают, что преступления не было, а фигурантов оговорили сотрудники «Пикета», уволенные за махинации. Защитники обжаловали аресты задержанных и блокировку их активов.

Анастасия Новикова