Столтенберг призвал не прекращать военную помощь Киеву

Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг завершают совместную пресс-конференцию на саммите НАТО в Вашингтоне.

Брюссель. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил о необходимости продолжать оказывать Украине военную поддержку и заверил, что союзники привержены увеличению объемов помощи Киеву.

"Сегодня союзники подтвердили, что увеличивают военную помощь Украине. Мы должны продолжать предоставлять Украине оборудование и боеприпасы, которые ей необходимы", - приводят слова Столтенберга в пресс-релизе с сайта НАТО.

Генсек НАТО заявил это на заседании Совета НАТО-Украина, которое прошло по запросу Киева. В нем принял участие украинский министр обороны Рустем Умеров, он присоединился ко встрече по видеосвязи.