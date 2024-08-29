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Интерфакс-АВН

Столтенберг призвал не прекращать военную помощь Киеву

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Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг завершают совместную пресс-конференцию на саммите НАТО в Вашингтоне
Владимир Зеленский и генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг завершают совместную пресс-конференцию на саммите НАТО в Вашингтоне.
Источник изображения: © AP Photo / Mark Schiefelbein

Брюссель. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Генсек НАТО Йенс Столтенберг в среду заявил о необходимости продолжать оказывать Украине военную поддержку и заверил, что союзники привержены увеличению объемов помощи Киеву.

"Сегодня союзники подтвердили, что увеличивают военную помощь Украине. Мы должны продолжать предоставлять Украине оборудование и боеприпасы, которые ей необходимы", - приводят слова Столтенберга в пресс-релизе с сайта НАТО.

Генсек НАТО заявил это на заседании Совета НАТО-Украина, которое прошло по запросу Киева. В нем принял участие украинский министр обороны Рустем Умеров, он присоединился ко встрече по видеосвязи.

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Страны
Украина
Проекты
NATO
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