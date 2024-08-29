Кулеба обсудил с Сикорским шаги, позволяющие соседям Украины сбивать ракеты

Главы МИД Украины признал, что из-за опасений Запада относительно эскалации конфликта "каждый запрос о новом типе оружия сначала сталкивался с отказом"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Главы МИД Украины и Польши Дмитрий Кулеба и Радослав Сикорский обсудили просьбу Киева к странам НАТО об использовании их систем ПВО для защиты украинского воздушного пространства.

"В военной сфере мы сосредоточились на вопросе о реактивных самолетах МиГ и договорились о дальнейших шагах по созданию возможности для соседей Украины перехватывать со своей территории <...> ракеты и беспилотные летательные аппараты в воздушном пространстве Украины", - написал Кулеба в X (ранее Twitter).

Ранее, выступая на форуме "Польша будущего" в Ольштыне, Кулеба признал, что из-за опасений Запада относительно эскалации конфликта "каждый запрос Украины о новом типе оружия сначала сталкивался с отказом".

8 июля польский премьер Дональд Туск заявил, что Варшава обсудит с союзниками по НАТО возможность сбивать ракеты, пролетающие над западной частью Украины рядом с польской границей. Тогда в Вашингтоне со скептицизмом отреагировали на идею польской стороны. В частности, координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби отметил, что это может привести к эскалации конфликта.