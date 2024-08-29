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ТАСС

Кулеба: Запад боится эскалации из-за просьб Киева об оружии

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба
Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.
Источник изображения: Johanna Geron, Pool Photo via AP

Глава украинского МИД отметил, что западные партнеры также отказываются обсуждать с Киевом вопрос об отношениях с Москвой в будущем

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Западные союзники Украины продолжают опасаться ответных действий России на увеличение поставок оружия Киеву. Об этом заявил глава украинского МИД Дмитрий Кулеба.

"Самое большое препятствие, с которым Украина сталкивалась с самого начала, - это концепция эскалации в процессе принятия решений у наших союзников", - сказал он на форуме "Польша будущего" в Ольштыне с главой МИД Польши Радославом Сикорским. По словам Кулебы, "каждый запрос Украины о новом типе оружия сначала сталкивался с отказом", потому что Россия, по его утверждению, "может пойти на эскалацию".

Глава украинского МИД добавил, что западные партнеры также отказываются обсуждать с Киевом вопрос об отношениях с Москвой в будущем. "Наши партнеры не хотят говорить о России", - добавил он.

Об угрозе эскалации конфликта на Украине неоднократно говорили представители РФ и даже некоторые западные политики. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что "такие вылазки, как в Курской области, конечно, до предела эскалируют напряженность", а также что "опасения кандидата в президенты США Дональда Трампа насчет угрозы третьей мировой войны понятны". 

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