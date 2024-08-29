В Киеве заявили, что не ждут новую военную помощь от администрации Байдена

Замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев призвал обратить внимание на новую администрацию США Камалы Харрис в случае ее победы на выборах

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Украина не рассчитывает получить новые пакеты американской военной помощи от администрации президента США Джо Байдена. Об этом заявил замглавы комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Егор Чернев в эфире национального телемарафона.

"Честно говоря, от администрации Байдена я бы не ожидал каких-то решений. Я бы больше ориентировался на тех, кто будет в администрации [кандидата в президенты США от Демократической партии и вице-президента страны] Камалы Харрис, если Камала Харрис [победит на выборах]", - ответил он на вопрос, ожидают ли в Киеве в 2024 году новые пакеты американской военной помощи. Депутат уточнил, что Украина будет рассчитывать на новую помощь в 2025 году.

Ранее в журнале Foreign Affairs выразили мнение, что Вашингтон все менее настроен оказывать военную поддержку Киеву.

Президент РФ Владимир Путин на организованной ТАСС встрече с главами мировых информационных агентств 5 июня заявил, что Украина в США никого не интересует, Вашингтон интересует собственное величие и лидерство. Если будущая американская администрация будет руководствоваться национальными интересами, то тогда возможны изменения во внешней политике в отношении России и конфликта на Украине, подчеркнул Путин.