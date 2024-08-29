Президент Хорватии хочет не допустить участия страны в конфликте на Украине

Зоран Миланович отметил, что Загреб может предоставлять Киеву гуманитарную помощь либо оборудование, но не должен напрямую участвовать в конфликте

БЕЛГРАД, 28 августа. /ТАСС/. Президент Хорватии Зоран Миланович на встрече с главами хорватских дипломатических представительств за рубежом заявил о своем намерении любым способом предотвратить непосредственное участие страны в конфликте на Украине.

"Я сделал все и буду делать в будущем [все], чтобы любым способом предотвратить любое участие хорватских солдат в войне на Украине, в том числе участие в [работе] учебных центров. Передаст ли кто-то военную технику украинской армии, это не мои полномочия, и я в это не буду вмешиваться", - приводит слова Милановича канцелярия главы хорватского государства.

По словам хорватского президента, Загреб может предоставлять Киеву гуманитарную помощь либо оборудование, но не должен напрямую участвовать в конфликте.

В ходе июльского саммита НАТО в Вашингтоне Миланович заявил, что конфликт на Украине грозит Киеву экономическим и демографическим уничтожением, а его завершение зависит лишь от Москвы и Вашингтона.