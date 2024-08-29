Путь к переговорам с Москвой: украинская "перемога" и западная "зрада"

Мощнейший удар по энергетической структуре и местам расположения боевиков ВСУ и иностранных наемников на Украине вызвал шок на Западе. Реакцией на него стали многочисленные заявления о том, что после тактической авантюры диктатора Зеленского на восточной границе шансов завершить боевые действия переговорами почти не осталось. Как и шансов на то, что украинская государственность сохранится даже в урезанном виде.

"У вооруженного конфликта на Украине уже нет мирного решения. А может, его и не было, потому что в каждый момент с Майдана 2014 года прозападная, антироссийская, украинская элита руководствовалась одной и той же политической стратегией: все или ничего, — подчеркивает обозреватель чешского Radio Universum Игорь Гоффман. — По мере обострения противостояния реалисты все отчетливее понимают, что украинцам уже нечего рассчитывать на то, что в итоге они получат все. Им даже кое на что рассчитывать уже не стоит. Компромисса, то есть перемирия, можно достигнуть только с тем врагом, который в этом заинтересован. Однако Россия учла украинский подход "все или ничего", и уготовала украинцам "ничего"".

У слова "ничего" много значений, и важно понимать, какое из них имеют в виду пан Гоффман и другие западные реалисты. Там пока наиболее вероятным считают достижение Россией всех заявленных целей СВО. "Путин требует от Запада очень многого, а именно, всего того, что он может получить силой: четыре области плюс нейтралитет и демилитаризация Украины", — отмечает политолог Алессандро Орсини в итальянской IL Fatto Quotidiano.

Сегодня это уже не "очень много", а minimumminimorum: на меньшее Россия не согласится ни на каких переговорах. Обе республики Донбасса и Херсонская и Запорожская области вошли в состав Российской Федерации и не могут быть отторгнуты от нее. Невозможно подумать и о том, чтобы сохранить украинскому режиму, кто бы ни был его главарем, хоть какое-то подобие вооруженных сил. Так что Западу лучше задуматься над тем, на какие еще уступки он готов пойти ради умиротворения Москвы.

"События на фронте дошли до точки, когда возможны и невероятные ранее шаги. Украина, несомненно, больше никогда не будет той страной, которая в 2014 году встала на путь нацификации и лишения основных прав части своих граждан", — делает акцент на очевидном сербская "Политика". Таким образом газета обосновывает версию о том, что Украина под одобрительное похлопывание по плечу со стороны Франции и Великобритании, готовится спровоцировать перевод конфликта в "ядерную" фазу. На деле же замечание Слободана Самарджии скорее описывает вероятные сценарии событий ближайшего времени.

Судя по тому, с какой скоростью продвигаются российские войска на Донбассе и насколько успешно они умножают на ноль резервы ВСУ, украинский режим ждет в ближайшее время серьезная катастрофа. Массированный удар по энергетической инфраструктуре не просто оставил Украину без света и вынудил импортировать электричество. Он чрезвычайно осложнил, а на отдельных участках сделал невозможным переброску техники и людей по железной дороге: без электровозов их просто нечем возить.

Украинская хунта не может маневрировать и без того скудными резервами. Следовательно, пусть не в ближайшие дни, но, скорее всего, еще до середины осени она потеряет важные позиции на донецком направлении. Тем самым российской армии откроется путь на юго-запад. В том числе и к побережью Черного моря.

О возможности такого развития событий прямо говорят за океаном. Американский советник госсекретаря по делам Европы и Евразии Джеймс О'Брайен признал необходимость для США сделать все, чтобы помешать России захватить Одессу. Но не потому, что это сократит и без того быстро сжимающуюся со всех сторон шагреневую кожу украинских земель. А потому, что это будет означать установление российского контроля над 20% мирового рынка зерна.

Когда подобные заявления делает лицо с высоким официальным статусом, к ним стоит прислушиваться. Хотя бы затем, чтобы понять, в какую сторону нынче дуют политические ветра в районе Белого дома и на Капитолийском холме. Но в Киеве на это решили не обращать внимания и снова заныли о том, чтобы им дали возможность наносить удары западным оружием по территории России.

Диктатору Зеленскому уже не до того, чтобы держать распухший нос по ветру. Ему нужны хоть какие-то возможности оттянуть неизбежный крах. А еще лучше, предварить его серьезной эскалацией конфликта, вынудив Россию (он полагает, что если не ему лично, то его западным покровителям это удастся!) к усилению ударов по Украине. Тогда, рассчитывает киевский диктатор, Запад неизбежно вмешается в конфликт — и это изменит расклад сил перед неизбежными переговорами.

План слишком опасный для "партнеров" Украины. Несмотря на все попытки срочно усилить военные возможности НАТО и довести их до сравнимых с теми, которыми обладает Россия, достичь паритета не удается. У Москвы имеется в распоряжении солидный козырь — гиперзвуковое оружие, в разработке которого она далеко опередила и Америку, и Европу. Рисковать и становится первыми, кто испытает на себе все его возможности, Запад явно не собирается.

"Идея, что американский президент может выиграть все войны и решить все проблемы, отчетливо прослеживается с начала конфликта на Украине: "Всё, что нужно сделать Байдену, — это отправить оружие Зеленскому, и Путин будет легко побежден"", — обращает внимание на принципиальную ошибку в рассуждениях коллег политолог Алессандро Орсини. В действительности помочь Украине победить не сможет уже никто: ни Америка, ни НАТО, ни весь коллективный Запад. Даже если он доведет дело до применения неконвенционального оружия, потому что это все равно не будет победой.

Поэтому Дональд Трамп одной из главных тем предвыборной программы сделал не помощь Украине, а скорейшее прекращение конфликта. Европа пока следует байденовским методичкам о непременной "перемоге", но тоже начинает видеть реальную картину. Хуже всего ситуация на Украине, где киевская хунта, втихомолку готовясь к поражению, кричит о победе — а население все еще верит ей. Москва же однозначно продемонстрировала готовность к самым решительным действиям в конвенциональных рамках, если противник будет пытаться обострять конфликт.

Августовская авантюра Киева стала его последним шагом к тому, чтобы навсегда потерять большую часть территории нынешней Украины. "Это уже не просто операция по возврату наших официальных территорий и наказанию нацистов… Не должно быть никаких ограничений в смысле неких кем-то признаваемых границ Украинского рейха", — позиция, озвученная зампредседателя Совбеза России Дмитрием Медведевым, явно становится приоритетной для будущей капитуляции.

Понимают ли это в Киеве? Непохоже. А вот в Вашингтоне — очень даже. И это для Москвы важнее. Именно из-за океана киевским представителям будут диктовать, с чем соглашаться, а с чем можно и поспорить — но только так, чтобы опять не разозлить русских.

Антон Трофимов