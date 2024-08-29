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Военное обозрение

FT: Великобритания и Франция поддерживают удары дальнобойными ракетами по РФ, а ФРГ и США пока выступают против

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Источник изображения: topwar.ru

Западные союзники Киева разделились во мнении по поводу целесообразности дать разрешение украинским войскам наносить удары по территории РФ переданным ранее дальнобойным вооружением.

Как пишет в своей недавней статье издание Financial Times, в поддержку такого решения высказываются в Великобритании и Франции, а ФРГ и США пока выступают против.

В материале говорится, что немецкий канцлер Шольц и американский президент Байден опасаются прямого столкновения с Россией, поэтому пока не решаются дать Киеву разрешение на использование дальнобойного вооружения. При этом авторы статьи напоминают, что аналогичной позиции оба вышеупомянутых политика придерживались перед отправкой на Украину танков и истребителей F-16.

В свою очередь, по данным издания, власти Великобритании уже не первый месяц пытаются доказать администрации США, что настало время дать украинским войскам разрешение на нанесение ударов по территории России дальнобойными ракетами. Ранее соответствующее обращение было направлено в Вашингтон и Париж.

При этом если во Франции поддержали британцев, то в США пока своей позиции менять не стали.

На этом фоне в Лондоне признают, что без согласия всех участников западной коалиции подобный вопрос решен быть не может. Таким образом, обсуждения продолжатся.

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Страны
Великобритания
Германия
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
F-16
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