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ТАСС

РФ и Индия договорились обмениваться информацией о ЧС с космических аппаратов

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Флаги России и Индии
Флаги России и Индии.
Источник изображения: vpk-news.ru

Представители двух стран утвердили план совместных мероприятий на 2025-2026 годы

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Заседание Совместной российско-индийской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций прошло в Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.

"28 августа состоялось второе заседание совместной российско-индийской комиссии по сотрудничеству в области предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций. Глава МЧС России Александр Куренков и государственный министр внутренних дел Республики Индия Нитьянанд Рай обсудили взаимодействие двух чрезвычайных ведомств", - сказали в ведомстве.

Стороны обсудили сотрудничество в космическом мониторинге чрезвычайных ситуаций, предупреждение и реагирование на стихийные бедствия, борьбу с пожарами. Также речь шла о подготовке пожарных и спасателей в вузах МЧС России. Последние сотрудничают с 20 странами и готовы принять индийских коллег, добавили в МЧС.

"Стоит также отметить, что Россия является участником Международной Хартии по космосу и крупным катастрофам, в рамках которой мы получаем спутниковые снимки высокой и средней детализации от космических агентств стран-участников хартии, в том числе и Индии. Пользуясь случаем, хочу выразить благодарность, для нас это важно. Мы заинтересованы в обмене такой информацией, включая технологии их обработки и анализа. Интересно ознакомиться с деятельностью аналогичного подразделения МВД Индии", - процитировали Куренкова в пресс-службе.

Представители России и Индии утвердили план совместных мероприятий на 2025-2026 годы и договорились провести третье заседание комиссии в 2026 году в Индии. 

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