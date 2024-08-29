Ван И: США не стоит уклоняться от ответственности за кризис на Украине

Министр иностранных дел КНР призвал Вашингтон отказаться от "огульного введения незаконных односторонних санкций"

ПЕКИН, 28 августа. /ТАСС/. Соединенным Штатам не следует уклоняться от ответственности за кризис на Украине, перекладывая ее на Китай. Соответствующее заявление сделал министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

"Китай всегда сохранял приверженность содействию мирным переговорам и политическому решению украинского кризиса и продолжит поступать правильно. США не следует уклоняться от своей ответственности, перекладывая ее на Китай", - приводит его слова Центральное телевидение Китая.

Ван И также призвал Вашингтон отказаться от "огульного введения незаконных односторонних санкций".

Визит Салливана в КНР продлится с 27 по 29 августа. Это первая поездка помощника президента США по вопросам национальной безопасности в Китай после восьмилетнего перерыва. Кроме того, Салливан посещает КНР впервые в занимаемой им должности.