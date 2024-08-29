Назван способ борьбы с попытками беспилотников ВСУ пролететь вглубь России

Военный эксперт Дандыкин: бороться с беспилотниками можно подавлением сигнала

Беспилотникам Вооруженных сил Украины удается преодолевать большие расстояния и совершать атаки на территории России благодаря данным, полученным со спутников, рассказал «Ленте.ру» военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин. Он объяснил, что бороться с этим можно путем подавления сигналов спутников.

«ВСУ пользуются спутниковой системой, которая задает траекторию полетов, передает информацию о местности. А спутников много: и военные, и гражданские. Бороться с этим можно с помощью подавления сигнала после того, как беспилотник засекается», — сказал Дандыкин.

Он добавил, что работа систем радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в этом отношении довольно сложна. В частности, проблемы возникают из-за разных волн, на которых передаются сигналы беспилотникам.

«Кроме того, беспилотников у ВСУ очень много: их щедро поставляет Запад, что-то украинцы собирают сами с помощью поставленных деталей», — добавил военный эксперт.

Ранее сообщалось, что удары по комбинату «Вятка» в Кировской области нанесли минимум четыре дрона-камикадзе. На видео попал момент взрыва после атаки одного из беспилотников. По последним данным, возгорание произошло на двух резервуарах. О пострадавших ничего не сообщается.