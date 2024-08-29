Конфликт на Украине. Вице-премьер ответил Зеленскому. "Они должны понять" (Interia, Польша)

Interia: Польше больше нечего отдать Украине из вооружения

Зеленский пожаловался на то, что внимание Польши к украинской обороноспособности ослабло, сообщает Interia. Варшава на этот пассаж ответила, что уже дала Киеву все, что могла. Возражения поляков на Украине не услышали.

"Я знаю, что Украине нужны многие виды оружия, но наши партнеры с Украины должны понимать, что польское государство должно сохранять свои возможности", — сказал Владислав Косиняк-Камыш. Это был ответ на слова Владимира Зеленского. Украинский лидер говорил, в частности, о том, что "внимание польской стороны несколько ослабло".

Журналисты попросили вице-премьера и министра обороны Польши прокомментировать слова Зеленского.

Лидер Польской крестьянской партии (ПКП) признался, что, с одной стороны, понимает украинцев, которые действительно находятся в трудном положении. Но, с другой стороны, Варшава уже дала Киеву все, что могла.

"Польские власти — как наше правительство, так и правительство наших предшественников — передало Украине техники на много миллиардов. Это все, что мы были в состоянии передать", —отметил политик.

Конфликт на Украине. Владислав Косиняк-Камыш ответил Зеленскому

Владислав Косиняк-Камыш подчеркнул, что занимаемый им пост обязывает его заботиться о безопасности Польши. "Все решения, которые мы принимаем по этому вопросу, принимаются с учетом безопасности польского государства", — отметил он.

"Я знаю, что Украине нужны многие виды оружия, но наши партнеры с Украины должны понимать, что польское государство должно сохранять свои возможности".

Отвечая на вопрос о том, будет ли Польша сбивать российские ракеты и беспилотники над Западной Украиной, Лидер ПКП сказал, что такие решения в каждом конкретном случае принимает НАТО. "Я не видел в НАТО сторонников принятия этого решения", — заметил политик.

Украина. Зеленский о помощи из Польши. Горькие слова

27 августа Владимир Зеленский участвовал в форуме "Украина-2024. Независимость", который проходил в Киеве. Президент говорил, в частности, о первых, успешных испытаниях баллистических ракет украинского производства, а также о том, как можно прекратить военный конфликт с Россией.

Украинский лидер также упомянул Польшу. Слова прозвучали в контексте оказываемой Киеву помощи, в частности, о передаче украинским ВВС многоцелевых боевых самолетов.

"Сегодня внимание польской стороны к нашей обороноспособности немного ослабло", — сказал Владимир Зеленский. "Наверное, Польша дала все, что могла, но у Польши некоторые вещи (военная техника. — Ред.) еще остались. (...) Нам очень нужны ваши МиГи, ваши самолеты", — подчеркнул он.

Автор: Давид Шчирбовский (Dawid Szczyrbowski)