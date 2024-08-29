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На нефтебазе в городе Котельниче загорелся резервуар. Таким был итого того, что впервые за время проведения СВО украинские дроны атаковали Кировскую область.

Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

Всего в атаке, согласно информации ресурса, участвовало четыре вражеских летательных аппарата.

Фактически первым о попытке атаковать регион сообщил в своем ТГ-канале его губернатор Александр Соколов. Он написал о первой атаке, произошедшей утром, в которой участвовал первый беспилотник ВСУ. Аппарат атаковал емкость для хранения нефтепродуктов и взорвался. Позже SHOT уточнил, что она была пустой.

Жертв нет

- сообщил чиновник, заявив также, что возгорания не произошло.

На место прибыли экстренные службы и глава городской администрации Олег Исмаилов.

После первого прилета, который произошел около 10 часов утра, последовали и другие. Второй дрон ударил через 40 минут после первого. Он также не причинил вреда, хотя и сдетонировал. Из четырех дронов, с помощью которых украинские военные нанесли удар, ущерб причинил только один. Его атака привела к возгоранию резервуара с нефтепродуктами, которое уже удалось ликвидировать.

Целью ударов, которые наносились в двухчасовом промежутке времени примерно с 10 до 12 часов был комбинат «Зенит». На его территории и находится нефтехранилище. Предполагается, что для атаки были задействованы беспилотные аппараты самолетного типа на базе А-22 «Летучая лисица».

Так как расстояние от Котельнича до украинской границы составляет около полутора тысяч километров, сегодняшняя атака ВСУ считается самой дальней с момента начала спецоперации.