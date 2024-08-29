"Крупное отступление": на Западе забили тревогу из-за катастрофы ВСУ в ДНР

Репке: ВСУ проводят масштабный увод войск от Красноармейска

МОСКВА, 28 авг — РИА Новости. Украинские войска проводят массовую эвакуацию личного состава от Красноармейска (украинское название — Покровск) в ДНР, заявил немецкий журналист Юлиан Репке в социальной сети X.

"То, что происходит к востоку от Покровска, похоже на крупномасштабный отход оставшихся украинских сил", — написал он.

По словам журналиста, скорость продвижения российской армии на этом участке и жалобы ВСУ свидетельствуют об обрушении украинской обороны на этом направлении.

Как отмечал депутат Верховной рады Алексей Гончаренко*, ситуация для ВСУ под Красноармейском складывается катастрофическая.

В августе украинские власти объявили принудительную эвакуацию семей с детьми из населенных пунктов Красноармейского района на подконтрольной ВСУ части ДНР.

Красноармейск — районный центр на северо-западе ДНР. По данным на 2022 год, население города составляло более 61 тысячи человек. В городе расположен крупный железнодорожный узел, через него проходят железнодорожные и автомобильные пути, связывавшие Донецк с Днепропетровской областью Украины. Кроме того, через Красноармейск осуществляется железнодорожное сообщение с подконтрольными Киеву городами на севере ДНР — Краматорском и Славянском.

* Внесен в перечень террористов и экстремистов.