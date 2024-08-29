Эксперт считает, что рост глубины ударов Киева вряд ли изменит ход конфликта

Еще во время контрнаступления в 2023 году ВСУ "показали, что неспособны координировать войска" на необходимом для решительного прорыва уровне, отметил профессор Колумбийского университета Стивен Биддл

ВАШИНГТОН, 28 августа. /ТАСС/. Возможное разрешение Западом Киеву наносить удары вглубь России дальнобойным вооружением вряд ли приведет к радикальным переменам в конфликте, так как Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает координации. Такое мнение выразил профессор по международным отношениям и государственным вопросам Колумбийского университета Стивен Биддл в колонке для журнала Foreign Affairs.

"Если Запад снимет свои ограничения на возможность Украины наносить удары вглубь [России], то последствия [этого решения] вряд ли приведут к радикальным переменам в ходе конфликта", - пишет Биддл. По его словам, еще во время контрнаступления Украины в 2023 году ВСУ "показали, что неспособны координировать войска" на уровне, необходимом для решительного прорыва. А применение дальнобойного вооружения еще больше затруднит координацию внутри украинских войск, подчеркивает профессор.

По оценкам Биддла, дальние цели также требуют высокоточного наведения, которое "уязвимо перед мерами противодействия" со стороны ВС РФ. Эксперт указывает, что, в частности, реактивные системы залпового огня HIMARS и управляемые снаряды Excalibur стали "гораздо менее эффективными" из-за контрмер российских войск всего через несколько недель после применения в украинском конфликте. "Учитывая вышеперечисленное, партнеры Киева должны задать себе вопрос, стоят ли скромные военные выгоды [от ударов вглубь России] риска эскалации", - подытоживает Биддл.

23 августа координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби подтвердил журналистам, что США обсуждают с Украиной перспективы увеличения глубины ударов по территории России американскими вооружениями. 27 августа глава МИД России Сергей Лавров назвал возможность применения ВСУ ракет Storm Shadow для ударов вглубь территории России "игрой с огнем" и заявил, что Запад лишь делает вид, что хочет избежать эскалации.