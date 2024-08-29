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ТАСС

В Новосибирской области около 1 тыс. специалистов прошли обучение на операторов БПЛА

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FPV-дрон. Архивное фото
FPV-дрон. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Виталий Тимкив

В центре обучаются военнослужащие ЦВО, подписавшие контракты о прохождении военной службы в ВС РФ

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Центр по подготовке специалистов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) в Новосибирской области обучил около 1 тыс. специалистов с начала 2024 года. Военнослужащие тренируются управлять БПЛА коптерного типа и FPV-дронами, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа (ЦВО).

"Центр по подготовке специалистов беспилотных летательных аппаратов, расположенный в Новосибирской области, подготовил с начала года около 1 тыс. специалистов. В центре военнослужащие осваивают работу с БПЛА коптерного типа, FPV-дронами, а также проходят подготовку по применению средств поражения. Операторы FPV-дронов тренируются на симуляторах с отработкой учебно-боевых задач и выполняют различные элементы пилотирования FPV-дронов, а операторы БПЛА коптерного типа обучаются навыкам ведения разведки, корректировки огня и сброса снарядов", - говорится в сообщении.

Как уточнили в пресс-службе, обучение в центре проходят военнослужащие ЦВО, подписавшие контракты о прохождении военной службы в ВС РФ, а также прибывшие из зоны СВО на переподготовку. 

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