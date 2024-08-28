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Как ижевские «Торы» проводят лето в Запорожье?

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ЗРК Тор-М2
ЗРК «Тор-М2» в Запорожье.
Источник изображения: https://kupol.ru/

Лето в Запорожье – жаркая пора, и, несмотря на нередкие осадки, погодные условия позволяют противнику использовать самые различные виды вооружений на линии боестолкновения.


Ясное небо дает возможность украинским операторам дронов использовать разные БПЛА: как для разведки местности и целеуказания, так и для попыток поражения ударными и FPV-дронами личного состава и техники. В хорошую погоду противник круглосуточно атакует российские позиции и районы проживания мирных граждан.


ЗРК «Тор-М2» в Запорожье.
Источник: https://kupol.ru/

Основная задача, стоящая перед зенитчиками, - отражение атак вражеской беспилотной авиации и других средств поражения. На Запорожском направлении противовоздушную оборону российских войск и гражданских объектов обеспечивают расчеты зенитных ракетных комплексов «Тор-М2» группировки «Днепр».


32-тонные боевые машины ЗРК «Тор-М2» на гусеничном ходу быстро приходят в походное положение, и, преодолевая бездорожье и рвы, покидают огневые позиции для перезарядки боекомплекта и дальнейшего выполнения боевых задач.


ЗРК «Тор-М2» в Запорожье.
Источник: https://kupol.ru/

Еще одна особенность этого комплекса состоит в том, что он может поражать вражеские объекты на ходу. На скорости до 45 км/ч ЗРК «Тор-М2» способен вести разведку воздушного пространства, а также брать на сопровождение и бить ракетами по целям.


Как отмечают в департаменте информации Минобороны РФ, российские зенитчики ведут боевую работу, в том числе, в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника. Поэтому, пока «Торы» своими зенитными управляемыми ракетами прикрывают военные и гражданские объекты, подразделения огневой поддержки, а также маскировочные сетки, антидронновая защита и комплексы РЭБ берегут экипажи «Торов» от снарядов РСЗО и FPV-дронов.


Зенитный ракетный комплекс «Тор-М2» создан на Ижевском электромеханическом заводе «Купол» (входит в Концерн ВКО «Алмаз-Антей»).


На сегодняшний день «Тор-М2» является одним из лучших комплексов в мире и, по оценкам российских и зарубежных экспертов, не имеет аналогов в своем классе. После нескольких этапов модернизаций тактико-технические характеристики комплекса «Тор-М2» серьезно возросли.


Боекомплект зенитных управляемых ракет ЗРК «Тор-М2» вырос до 16 ракет, и сами ракеты стали более меткими.


ЗРК «Тор-М2» в Запорожье.
Источник: https://kupol.ru/

Проверено на практике: зенитные управляемые ракеты ЗРК «Тор-М2» способны гарантированно уничтожать вражеские летательные аппараты на дальности более 16 км и на высоте до 12 км.


Так, рассказали в Минобороны РФ, в ходе одного из боевых дежурств на Запорожском направлении расчет «Тора» обнаружил беспилотный летательный аппарат противника. Начальник расчета ЗРК «Тор-М2» принял решение на поражение цели – ей оказался БПЛА самолетного типа с боекомплектом, нацеленный на тыловые районы Херсонской области. Вражеская цель была поражена.

  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
Tор-М2
Днепр
Компании
Алмаз-Антей
ИЭМЗ Купол
Минoбороны РФ
Проекты
БПЛА
Тор ЗРК
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