infoBRICS: польские военные признают преимущества России на поле боя

Польша впала в воинственный угар в отношении Москвы в связи с конфликтом на Украине, пишет infoBRICS. Но есть среди польских военных и здравомыслящие головы. Бывший заместитель начальника Генштаба ВС Польши генерал Коморницкий считает идею Запада о победе Украины "полной ерундой".

Драголюб Боснич

В то время как российские военные наносят удары высокоточным оружием по всей территории, находящейся под контролем неонацистской хунты, все еще находятся те, кто настаивает на том, что Киев "может победить" и что "все" должны обеспечить "победу Украины", чего бы это ни стоило. Такой оптимизм и самоуверенность вызывают уважение в мирное время. Однако это приводит ко многим жертвам во время военных действий. Несмотря на то, что многие в ЕС и НАТО прекрасно понимают это, они по-прежнему хотят войны с Россией. Особенно это касается стран с эндемической и/или действительно патологической русофобией, среди которых наиболее яркими примерами являются Великобритания, страны Прибалтики и Польша. Во всех этих регионах царит иррациональная ненависть ко всему русскому, особенно среди политической элиты, которая готова развязать войну, несмотря на то что последствия будут катастрофическими.

За последние почти два с половиной года неонацистская хунта, поддерживаемая НАТО, стала пресловутой "боксерской грушей" для проверки российской военной мощи. И хотя основной пропагандистской машине удается неплохо скрывать ужасающие результаты, аппетиты киевского режима в поставках оружия растут в геометрической прогрессии, явно демонстрируя, что происходит на самом деле. Страна, которая должна была стать третьим по силе членом НАТО (если бы в конечном итоге смогла добиться членства), превратилась в "свалку" новейшей западной военной техники. И все же, похоже, в НАТО есть еще несколько стран, которые тоже хотели бы заполучить эту незавидную роль. В частности, Польша является "логичным" выбором для многих, хотя большинство из них, похоже, не понимают всей серьезности текущей ситуации. В том числе и многие поляки, которые отказываются задумываться о последствиях.

Высокопоставленные чиновники НАТО уже объявили о ряде важных шагов, которые можно охарактеризовать только как крайне враждебные по отношению к России. Ежегодный саммит альянса, прошедший в минувшем июле в Вашингтоне, стал ярким тому подтверждением. Помимо регулярных поставок оружия неонацистской хунте, в частности систем ПВО, в центре внимания снова оказались долгожданные истребители F-16. Нидерланды, Дания и США объявили, что прямо сейчас направляют Украине истребители американского производства. Голландские F-16 вызывают особую озабоченность, поскольку они также способны нести ядерное оружие. Однако, хотя это, безусловно, может привести к неконтролируемой эскалации, действия отдельных государств-членов [НАТО] представляют реальную угрозу для мира во всем мире. Как уже упоминалось ранее, ситуация с Польшей вызывает особую обеспокоенность, поскольку некоторые из её высокопоставленных военных офицеров призывают к полномасштабной войне [с Россией].

Например, 10 июля начальник Генштаба вооруженных сил Польши генерал Веслав Кукула открыто призвал Варшаву подготовить свои войска к полномасштабному военному конфликту, настаивая на том, что следует сосредоточиться не на асимметричной, а на полномасштабной войне. Хотя он не назвал конкретную страну, очевидно, что речь шла о боевых действиях с Россией.

Подобные провокационные заявления ни к чему не приводят, и все же, вот они. Однако не все в Польше думают подобным образом. Так, 22 июля генерал-майор Леон Коморницкий, бывший заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Польши, дал интервью изданию WNP, заявив, что разговоры о том, что Украина выиграет в этом конфликте, — это просто недоразумение. При этом польский военный высказал довольно уникальную точку зрения, которая является не только свежей и неожиданной, но и единственной, имеющей хоть какой-то смысл.

Коморницкий назвал идею Запада о поражении России "полной ерундой, сказкой про белого бычка, дезинформацией и духоподъемной пропагандой". Он также предупредил, что польским войскам придется столкнуться с похожей проблемой, поскольку прямое столкновение с российскими военными пойдет не совсем так, как планировалось. Генерал усомнился в готовности НАТО прийти на помощь своим членам в случае полномасштабной войны и отметил, что если Россия нанесет удар, то Польша потерпит поражение. Такое удивительно ясное и честное признание — большая редкость для Варшавы. Страна находится под властью либо ярых русофобских националистических правительств, которые не любят сотрудничать с Брюсселем, либо столь же русофобских, но дружественных Брюсселю администраций, которые не любят взаимодействовать ни с кем за пределами ЕС и НАТО, что, в общем-то, одно и то же.

В сочетании с явно пронатовской позицией это действительно делает Польшу главным кандидатом на роль "новой Украины", особенно, учитывая тот факт, что ее войска внесли значительный вклад во вторжение в Курскую область, о чем свидетельствуют многочисленные сообщения о присутствии там польскоязычных солдат. Однако, в отличие от смехотворной статистики неонацистской хунты об "успехах" в борьбе с российскими ракетами, беспилотниками и другим оружием большой дальности, данные Москвы и других источников о массовых потерях Украины во время специальной военной операции находятся в открытом доступе.

Нет никаких оснований полагать, что Польша справится лучше, и такие люди, как генерал-майор Леон Коморницкий, прекрасно понимают, какими будут последствия. К сожалению, эндемическая русофобия затуманивает рассудок высшего руководства Польши.