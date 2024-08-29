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Известия.ru

Российские военные начали тестирование нового дымового беспилотника в зоне СВО

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Управление БПЛА
Управление БПЛА.
Источник изображения: Евгений Биятов / РИА Новости

В зоне СВО начали испытания нового дрона-дымовухи «Каракатица»

Российские военные в зоне специальной военной операции (СВО) начали тестировать новый наземный беспилотник, который предназначен для установки дымовой завесы. Об этом в среду, 28 августа, сообщило ИА Регнум, ссылаясь на информацию источника.

Устройство базируется на уже используемой платформе, которую ранее применяли для доставки боеприпасов на передовую, перевозки взрывчатки к укреплениям врага, а также для эвакуации раненных.

Собеседник агентства сказал, что рабочее название беспилотника — «Каракатица». Его назвали в честь моллюска, который маскируется и сбивает противника с толку, выпуская чернила.

«Дрон «Каракатица» тоже устанавливает плотную дымовую завесу, помогая скрыть от противника свои передвижения», — сообщил источник.

Также сообщается, что разработку уже удалось применить на донецком направлении, и она, по словам источника, очень помогла солдатам при штурме.

Ранее, 16 августа, стало известно, что специалисты в России разработали и представили на военном форуме «Армия-2024» ударный дрон «Ночная ведьма» со сбросом четырех боеприпасов, который является усовершенствованным аналогом украинского беспилотника «Баба-яга».

До этого, 13 августа, военный инновационный технополис «Эра» представил детектор кругового обзора для обнаружения FPV-дронов «Тортик» на форуме.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.

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