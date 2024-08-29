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ЦАМТО

Минобороны Хорватии намерено приобрести РСЗО HIMARS

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Источник изображения: topwar.ru

ЦАМТО, 28 августа. Минобороны Хорватии объявило о планах приобретения реактивных систем залпового огня HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems) для Вооруженных сил страны.

Как сообщает Defense News со ссылкой на представителя Министерства обороны, военное ведомство Хорватии планирует приобрести РСЗО M142 HIMARS, для чего к концу 2024 года планируется подписание межправительственного соглашения с правительством США. Источник издания не раскрыл количество установок, которые будут закуплены.

В случае реализации этих планов, Хорватия присоединится к быстро растущему числу стран Центральной и Восточной Европы, вооруженные силы которых заказали РСЗО HIMARS в течение последних лет.

К ним, в частности, относится Польша, которая первоначально в феврале 2019 года заключила контракт на закупку 20 установок HIMARS стоимостью около 414 млн. долл., в сентябре 2023 года министр национальной обороны М.Блащак подписал рамочное соглашение о приобретении еще до 486 ед. HIMARS.

Из стран данного региона M142 HIMARS также заказали ВС Эстонии, Латвии, Литвы и Румынии. РСЗО этого типа также были поставлены в качестве военной помощи Украине.

За последнее десятилетие Хорватия почти удвоила свои военные расходы до 1,5 млрд. евро, хотя еще и не достигла составляющего 2% от ВВП целевого показателя НАТО (в Альянс Румыния вошла в 2009 году).

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