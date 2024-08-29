Роскосмос представит макет спутника "Беркут-ВР" на выставке Egypt Airshow 2024

Сотрудники лаборатории НПО им. С.А. Лавочкина у космического аппарата "Спектр-РГ" перед отправкой на Байконур.

В госкорпорации отметили, что на стенде НПО Лавочкина также будет представлен макет автоматической станции "Луна-26", который будет изучать естественный спутник Земли с орбиты

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Макет малого спутника дистанционного зондирования Земли "Беркут-ВР" производства Научно-производственного объединения им. С. А. Лавочкина (НПО Лавочкина, входит в Роскосмос) будет представлен на объединенной экспозиции госкорпорации в рамках выставки Egypt Airshow 2024.

"В объединенной экспозиции Роскосмоса и НПО Лавочкина впервые будет представлен макет малого космического аппарата "Беркут-ВР" - на его основе планируется создание серии аппаратов дистанционного зондирования Земли для многоспутниковой группировки проекта "Сфера", - говорится в сообщении.

В Роскосмосе отметили, что на стенде НПО Лавочкина также будет представлен макет автоматической станции "Луна-26", который будет изучать естественный спутник Земли с орбиты. Кроме того, госкорпорация представит макет разгонного блока "Фрегат-СБ", который является одним из надежных в мире. "Начиная с 2000 года выполнено 120 запусков разгонного блока "Фрегат" различных модификаций, на расчетные орбиты выведено более 850 космических аппаратов", - добавили в Роскосмосе.

Также Роскосмос проведет встречи с зарубежными партнерами для обсуждения текущего и перспективного сотрудничества.