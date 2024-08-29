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ТАСС

Центр "Авангард" и ММЗ "Авангард" объединят усилия в патриотическом воспитании

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Директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова
Директор учебно-методического центра военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" Дарья Борисова.
Источник изображения: © Пресс-центр АНО "Авангард

Как отметила директор центра Дарья Борисова, сотрудничество внесет весомый вклад в развитие военно-патриотического воспитания российских детей и молодежи

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Московский машиностроительный завод "Авангард" заключили соглашение о сотрудничестве, направленное на развитие программ гражданского и военно-патриотического воспитания детей и молодежи. Об этом сообщили в пресс-службе центра.

"Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" и Московский машиностроительный завод "Авангард" объявили о заключении соглашения о сотрудничестве, направленного на совместное развитие программ гражданского и военно-патриотического воспитания детей и молодежи, а также популяризацию военной и государственной службы", - рассказали в организации.

Директор центра "Авангард" Дарья Борисова отметила, что это сотрудничество внесет весомый вклад в развитие военно-патриотического воспитания российских детей и молодежи. "Взаимодействие с заводом "Авангард" - одним из флагманов военно-промышленного комплекса Российской Федерации, обладающим богатой и выдающейся историей, несомненно, станет значимым фактором развития для военно-патриотического воспитания в нашем государстве", - заявила она.

По словам Борисовой, соглашение позволит центру не только делиться передовыми педагогическими практиками, но и привлекать к своим проектам больше талантливой молодежи, заинтересованной в служении Родине и в развитии оборонных технологий.

Учебно-методический центр военно-патриотического воспитания молодежи "Авангард" учрежден правительствами Москвы и Московской области при поддержке Министерства обороны Российской Федерации в 2020 году. Центр реализует программы военно-патриотического воспитания, включая начальную военную подготовку и специализированные курсы, направленные на развитие у молодежи патриотических ценностей и практических навыков. 

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