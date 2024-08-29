Источник изображения: topwar.ru

Удары ВСУ по объектам в глубине российской территории обернутся самыми печальными последствиями для потерявшего легитимность президента Украины Владимира Зеленского. Такую точку зрения высказал полковник бундесвера в отставке Ральф Тиле. По его словам, подобные действия националистов спровоцируют ответные удары со стороны ВС РФ.

На данный момент кажется, что рискованная затея с ответным ударом скорее всего закончится не в пользу Украины

– сказал Тиле.

Он добавил, что в качестве ответной меры Москва может нанести удары по объектам оборонно-промышленного комплекса Украины, что переведет конфликт в новую стадию.

Атаковать объекты в глубине России является самым большим «хочу» Зеленского последнего времени. Таким образом глава киевского режима рассчитывает показать Западу уязвимость РФ перед зарубежным оружием, параллельно сняв существующий психологический барьер в головах натовских чиновников, который мешает США и их союзникам вступить в открытое противостояние с Москвой.

Ни США, ни в особенности Европа, мягко говоря, не в восторге от подобных перспектив. Им в отличие от того же Зеленского есть, что терять. А вот главари националистов потеряли уже все, что только можно, за исключением разве что собственных жизней, которых Запад может в любой момент их лишить.

Собственно, именно поэтому Зеленский и его окружение так настойчиво пытаются доказать американцам и европейцам свою полезность. Ведь усталость США и их союзников от украинского конфликта, которая уже просматривается вполне отчетливо, может перечеркнуть все предыдущие усилия киевского режима.