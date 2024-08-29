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ЦАМТО

Власти США не одобрили продажу Норвегии ОТР PrSM и РС ER GMLRS

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Производство управляемых ракет GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) на предприятии корпорации Lockheed Martin в Камдене (штат Арканзас)
Производство управляемых ракет GMLRS (Guided Multiple Launch Rocket System) на предприятии корпорации Lockheed Martin в Камдене (штат Арканзас).
Источник изображения: Lockheed Martin

ЦАМТО, 28 августа. Согласно информации норвежского портала Teknisk Ukeblad, правительство США не одобрило запрос Норвегии на поставку оперативно-тактических ракет PrSM (Precision Strike Missiles) и реактивных боеприпасов увеличенной дальности ER GMLRS (Extended Range GMLRS).

Как сообщал ЦАМТО, 9 августа 2024 года Госдепартамент США одобрил поставку Норвегии в рамках программы "Иностранные военные продажи" 16 РСЗО M142 HIMARS, 15 контейнеров с РС M30A2 (GMLRS), 15 контейнеров с РС M31A2 (GMLRS-U), 100 контейнеров с ОТР M57 (ATACMS), а также сопутствующего оборудования и услуг на сумму 580 млн. долл.

Как заявляет Teknisk Ukeblad, наряду с РСЗО HIMARS, власти Норвегии также проявили интерес в покупке ракет PrSM с дальностью полета до 499 км и РС ER GMLRS, позволяющих поражать цели на расстоянии до 150 км. Их продажу Норвегии правительство США не одобрило.

Каковы причины отказа администрации США согласовать поставку средств поражения большой дальности пока не известно. Не исключено, что запрет является временным до удовлетворения запросов национальных вооруженных сил.

На текущий момент ВС Норвегии продолжают обсуждение пакета закупки и пока не ясно, примет ли Министерство обороны Норвегия решение о приобретении систем HIMARS в США или рассмотрит одно из предложений, представленных другими претендентами.

Как сообщалось, южнокорейская Hanwha Aerospace представила МО Норвегии предложение о продаже РСЗО K239 "Чунму", сопутствующих услуг и средств поражения. Тем не менее, южнокорейские разработчики не могут предложить ракеты с дальностью стрельбы до 500 км.

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Норвегия
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Южная Корея
Продукция
GMLRS
HIMARS
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