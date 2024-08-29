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Военное обозрение

Польский министр обороны: В НАТО не хотят сбивать российские ракеты над территорией Украины

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Источник изображения: topwar.ru

Страны Североатлантического альянса не хотят сбивать российские ракеты над территорией, контролируемой киевским режимом. Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш. По его словам, государства НАТО не намерены брать на себя такую ответственность.

Ни одна страна не будет принимать подобные решения в индивидуальном порядке. Я не видел в НАТО сторонников принятия такого решения

– заявил глава Минобороны Польши.

Напомним, потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский давно требует от Североатлантического альянса принятия соответствующих решений. Замысел его в данном случае прост: государства НАТО необходимо втянуть в прямое военное противостояние с РФ. Только в этом случае у возглавляемого им режима появится перспектива дальнейшего существования.

Однако ломать копья ради Украины, которая все равно потерпит поражение в конфликте с Россией, в НАТО никто не хочет. Та же Польша несколько дней назад не стала сбивать в своем воздушном пространстве случайно залетевший туда российский беспилотник. В Варшаве прямо заявили, что не собираются расценивать этот факт, как нападение на государство западного военного блока.

По сути, подобная позиция является самым наглядным доказательством того, что Украина для Запада является лишь инструментом в противостоянии с Россией. Причем, тем инструментом, который в последнее время уже не способен выполнять свои основные функции и требует капитального дорогостоящего ремонта.

Стоит отметить, что в настоящее время Зеленский настойчиво добивается от лидеров НАТО разрешения на нанесение ударов британским и американским оружием вглубь российской территории. По словам главы киевского режима, у него есть план, который позволит нанести поражение России, но его должны одобрить в администрации Белого дома.

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