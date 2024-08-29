Песков заявил об отсутствии предпосылок для мирных переговоров с Украиной в настоящее время

Москва. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Никаких предпосылок для мирных переговоров с Украиной в настоящее время нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"В настоящий момент более чем очевидно, что каких-то предпосылок для таких переговоров нет", - сказал он журналистам. Песков также отрицательно ответил на вопрос о том, не предлагал ли премьер Индии Нарендра Моди какой-либо план украинского урегулирования.

При этом пресс-секретарь президента заметил, что "индийская сторона последовательно занимает позицию сторонника мирного урегулирования, урегулирования политико-дипломатическими средствами".

По его словам, подобный подход Дели аналогичен позиции Москвы.