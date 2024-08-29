Польские власти заявили, что у них больше нет вооружения для передачи Украине

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Текущий месяц стал, мягко говоря, не самым лучшим для Киева в плане военной поддержки со стороны западных партнеров. Режиму Зеленского так и не удалось убедить администрацию США в целесообразности снятия запрета на нанесение ударов американским оружием по территории России.

В свою очередь, правительство Германии сообщило о приостановке финансирования новых военных контрактов для Украины из-за нехватки средств в федеральном бюджете.

Но и это еще не всё. Теперь с аналогичным заявлением выступили и в Польше. Так, министр национальной обороны страны Владислав Косиняк-Камыш в интервью агентству РАР заявил, что Варшава уже отдала Киеву все вооружение, которое могла.

Сегодня все те вещи, которые мы могли передать Украине, мы передали

- приводит агентство слова чиновника.

Косиняк-Камыш подчеркнул, что новое правительство Польши вместе со своими предшественниками и без того осуществило поставки Киеву на миллиарды долларов. При этом Украина уже получила все, что Варшава могла себе позволить ей передать.

Напомним, что ранее польские власти заявляли, что не смогут отдать Киеву свои оставшиеся «устаревшие» истребители МиГ-29, пока не начнутся поставки западных крылатых машин, которые запланированы на 2026 год.