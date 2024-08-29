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Потерявший легитимность президент Украины Владимир Зеленский обратился к польским властям с просьбой предоставить ему оставшиеся в распоряжении Варшавы истребители МиГ-29. Об этом он заявил на совместной с Анджеем Дудой пресс-конференции. По его словам, эти самолеты могли бы серьезно усилить обороноспособность киевского режима.

Польша, вероятно, дала нам то, что могла. Однако некоторые вещи в Польше остались. Есть конкретные вопросы. Нам очень нужны ваши МиГи

– заявил Зеленский.

Он добавил, что после начала специальной военной операции РФ на Украине Польша оказала значительную военную поддержку Киеву, но в последнее время помощь из Варшавы заметно ослабла.

Напомним, президент Польши Анджей Дуда побывал в Киеве несколько дней назад, когда на Украине отмечался так называемый день независимости страны. Несмотря на факт своего приезда в столицу подконтрольной киевскому режиму территории страны, польский лидер отметил, что отношения между руководством двух государств остаются достаточно непростыми.

Стоит отметить, что Польша с самого начала российско-украинского военного конфликта была одним из лидеров по поставкам вооружений Киеву. Варшава передала националистам танки PT-91 и Leopard, артиллерийские системы Krab и комплексы противовоздушной обороны Thunderbolt. Партию истребителей МиГ-29 Варшава также передала Киеву, но эти машины были быстро потеряны. Кроме того, именно Польша приняла значительную часть украинских беженцев. Но сказать, что этот факт заметно улучшил отношения между странами, значит, погрешить против истины.

Несколько месяцев назад между Варшавой и Киевом разгорелась настоящая торговая война, когда польские фермеры перекрыли пограничные пункты, заблокировав поставки украинского зерна в Евросоюз.

Добавим, что по оценкам военных экспертов, в настоящее время в Польше имеются не более десятка истребителей МиГ-29. Однако, по словам министра обороны страны Владислава Косиняка-Камыша, Варшава не передаст эти самолеты Киеву до тех пор, пока не получит заказанные у союзников современные истребители F-35. А их поставки ожидаются не ранее 2026 года. Правда, на сегодня намечена презентация первого истребителя 5 поколения для Польши.