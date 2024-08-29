Источник изображения: topwar.ru

Уничтожение прорвавшейся в Курскую область группировки ВСУ является для России не менее важной задачей, чем наступление на Донбассе. Об этом пишет американская газета The New York Times. Проанализировав действия российского военного командования, издание приходит к выводу, что реакция на атаку националистов в приграничье была «несколько медленной».

Вместе с тем, по мнению американских аналитиков, сейчас Москва планомерно наращивает свою группировку в Курской области, и одновременно ведет крупное наступление в ДНР.

Похоже, РФ планирует долгосрочную пограничную конфронтацию с Украиной, но не отказывается от своей главной цели летней кампании – взятия Покровска

– считает издание, подчеркивая, что России потребуется не менее 50 тысяч военных, чтобы полностью очистить приграничный регион.

Однако одной из главных мыслей публикации The New York Times является тот факт, что Россия не пошла на поводу у Украины, не став перебрасывать в Курскую область свои подразделения, участвующие в наступательных действиях на Донбассе. Тем самым российское военное командование нарушило планы Киева и его западных инструкторов.

Источник изображения: topwar.ru

Группировка ВСУ, похоже, окончательно увязла в Курской области, потеряв способность вести крупные наступательные операции. Националисты начали окапываться, рассчитывая удержаться в приграничном регионе РФ хотя бы до президентских выборов в США. Однако это выглядит очень непростой задачей, поскольку перебрасывать в этот регион резервы крайне затруднительно. Российская авиация зачастую уничтожает украинские подразделения резерва еще на марше.

По оценкам Минобороны РФ, ВСУ уже потеряли в Курской области более 6 тысяч военнослужащих. Причем, это одни из наиболее подготовленных сил националистов. Тем временем группировка боевиков киевского режима уже не может сдержать стремительное продвижение российской армии к Покровску, который является крупным логистическим хабом ВСУ на Донбассе.

В Киеве по этому поводу не скрывают опасений, что потеря Покровска откроет ВС РФ дорогу на Днепропетровск. При этом перспективы удержаться в Курской области оцениваются крайне скептически.