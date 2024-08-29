Габон продемонстрировал недавно приобретенные бронеавтомобили класса MRAP "Спартак" российского производства

ЦАМТО, 28 августа. В ходе военного парада в честь Дня независимости Габона в Либревиле 17 августа впервые были публично представлены российские бронеавтомобили класса MRAP (Mine-Resistant Ambush Protected) "Спартак" производства ООО "ВПК".

Как сообщает Armyrecognition.com, демонстрация стала знаменательным событием, продемонстрировавшим растущие военные возможности Габона. Официальной информации о приобретении данных машин не имеется. Таким образом, остаются вопросы относительно деталей сделки.

Ресурс напоминает, что отношения между Габоном и Россией значительно продвинулись как в экономической, так и в оборонной сферах, особенно после переговоров между министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и министром иностранных дел Габона Пакоме Мубелет-Бубейей в 2021 году. Эти переговоры заложили основу для расширения двусторонней торговли.

Помимо экономического сотрудничества, две страны углубили и оборонные отношения. Габон получает военную продукцию из России, ожидаются дальнейшие поставки в рамках растущего партнерства в данной сфере. Российское правительство также взяло на себя обязательство продолжить оказывать поддержку в обучении габонских военнослужащих в российских учреждениях высшего военного образования.

Приобретение Габоном бронеавтомобилей класса MRAP "Спартак" отражает общую тенденцию роста спроса на российскую военную технику в Африке. Страны континента все активнее диверсифицируют источники получения военной техники. Для Габона партнерство с Россией представляет собой стратегический шаг по повышению обороноспособности и обеспечению вооруженных сил передовыми образцами вооружений, способными противодействовать как внутренним, так и региональным угрозам.

Бронеавтомобиль многоцелевого назначения с повышенным уровнем защищенности "Спартак" впервые был представлен на форуме "Армия-2019". Главной особенностью бронеавтомобиля является то, что он создан с использованием ряда узлов и агрегатов шасси находящихся в серийном производстве двухосных армейских грузовых автомобилей. Помимо снижения общей стоимости изделия и эксплуатационных расходов, это позволяет обеспечить высокий уровень проходимости, унификации и упростить эксплуатацию.

Бронеавтомобиль "Спартак" рассчитан на перевозку 10 человек в полном снаряжении, включая водителя. Конструкция бронеавтомобиля безрамная, с несущим однообъемным бронированным корпусом, обеспечивающим высокий уровень баллистической и противоминной защиты. Фронтальная проекция обеспечивает пулестойкость корпуса и бронестекол от бронебойно-зажигательной пули Б-32 патрона 14,5х114 мм. Боковые и кормовая проекции обеспечивают пулестойкость от бронебойно-зажигательной пули Б-32 патрона 12,7х108 мм. Бронемашина обеспечивает защиту экипажа от подрыва ВВ мощностью до 8 кг в тротиловом эквиваленте под колесом или днищем.

Высокий уровень баллистической защиты обеспечен применением разнесенного бронирования. Противоминная защита обеспечивается благодаря V-образной форме днища бронированного корпуса, наличию противоминных панелей, а также антитравматическим сиденьям для экипажа и десанта.

Для удобства посадки и высадки экипажа и десанта бронированный корпус выполнен пятидверным с одностворчатыми распашными дверями.

Отечественный дизельный двигатель, развивающий мощность более 300 л.с., соединенный с механической 5-ступенчатой коробкой передач с электропневмоприводом переключения передач, обеспечивает машине полной массой 14,5 т максимальную скорость по шоссе не менее 100 км/ч.

Большой заброневой объем и высокая защищенность бронеавтомобиля "ВПК-Урал" дают возможность его использования в качестве базы под монтаж различного оборудования и применения в качестве машины РЭБ, КШМ, бронированной медицинской машины и т.д.

Конструкторы предусмотрели возможность установки обитаемого модуля с шестью посадочными местами и грузовой платформой. В этом случае грузоподъемность машины повышается с 1400 кг до 2500 кг.