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ТАСС

"Калашников" нарастил выпуск комплектующих для неуправляемых авиаракет

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Концерн "Калашников"
Концерн "Калашников".
Источник изображения: © Фото предоставлено пресс-службой АО Концерн "Калашников"

Пресс-служба концерна сообщила, что это стало возможным благодаря замене ресурсоемких процессов цинкования металла на фосфатирование

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. "Калашников" нарастил выпуск комплектующих для неуправляемых авиационных ракет (НАР) благодаря улучшению технического процесса, сообщили в пресс-службе концерна. Минобороны РФ регулярно отчитывается об ударах по технике и позициям Вооруженных сил Украины данным типом боеприпасов.

"Ижевский механический завод (АО "ИМЗ", концерн "Калашников") улучшил технологический процесс изготовления комплектов механических частей неуправляемой авиационной ракеты. Благодаря внедренным изменениям значительно вырос выпуск комплектующих для данного изделия", - сообщили там.

В "Калашникове" уточнили, что в ресурсоемкие процессы цинкования металла заменены на фосфатирование - это изменение согласовано с разработчиком и не влияет на качественные и эксплуатационные характеристики изделия. При этом нововведение позволило "ощутимо нарастить выпуск комплектов механических частей НАР без приобретения новой гальванической линии". 

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Страны
Россия
Украина
Компании
Минoбороны РФ
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