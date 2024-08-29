«Россия делает ставку на многоцелевой бронетранспортер»: в зарубежной прессе оценили МГТ-ЛБ

Источник изображения: topwar.ru

На недавно прошедшей выставке «Армия-2024» в экспозиции была представлена бронемашина МГТ-ЛБ.

В её лице Россия делает ставку на многоцелевой бронетранспортер

- говорится в издании Defensa.

По словам автора, оборонка предлагает это изделие военному ведомству страны и иностранным заказчикам в качестве замены устаревшего советского МТ-ЛБ.

МГТ-ЛБ («Изделие 6448») – это легкая гусеничная машина, получившая ряд интересных решений, направленных на создание недорогого продукта. Борта состоят из панелей, расположенных под разными углами, что повышает устойчивость БТР к огню неприятеля.

Источник изображения: topwar.ru

Ходовая часть состоит из шести колес (по каждому борту), приводимых в движение резиновой гусеницей, что создает меньше шума при движении. В передней части расположены большие окна с толстыми бронированными стеклами, чтобы улучшить осмотр. На крыше находится дистанционно управляемый боевой модуль, оснащенный 12,7-мм пулеметом «Корд» и 4 ПУ для дымовых шашек.

По бокам часть ходовой части закрывает металлический каркас, а в кормовой части находится дверь для десантирования. Внутри присутствуют носилки для эвакуации раненых и места для медицинского персонала. Однако это многоцелевая и универсальная платформа, которая может выполнять различные роли.

Источник изображения: topwar.ru

Как указывается в западной прессе, боевая масса МГТ-ЛБ составляет 16,5 тонн, грузоподъемность 2,5 тонны, экипаж состоит из 2 человек, численность десанта 8 бойцов. Уровень защиты соответствует 3-му по Stanag 4569 (выдерживает бронебойную пулю от патрона 7,62 мм х 51). Машина оснащена турбодизельным двигателем мощностью 450 л.с., который позволяет развивать скорость до 70 км/ч, преодолевая уклон в 35º. БТР длиной 6,65 м может тянуть буксирный модуль массой до 7 тонн, перевозя больше оборудования или личного состава.

Согласно оценке автора, МГТ-ЛБ обладает оптимальными характеристиками для работы в сложных погодных условиях горных районов, снежной целины, тундры при температурах от -50 до +40 градусов, способен работать в горах на высоте более 4500 м над уровнем моря.