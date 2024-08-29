Военнослужащие НАТО отрабатывают тактическое наведение авиации на международных учениях в Литве

Минск. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Отработка тактического наведения авиации на наземные цели проходит на литовском полигоне близ границ Калининградской области России в рамках международных учений Arsus Vilkas 24-2.

"Международные учения Arsus Vilkas 24-2 проходят на полигоне в Казлу-Руде (город в юго-западной Литве, близ границы с Калининградской областью РФ - ИФ). Основная цель учений, организуемых штабом Сухопутных войск, - отработка умений военнослужащих Литвы, Эстонии, США и боевой группы передовых сил НАТО, дислоцированных в Литве, Латвии и Эстонии, планировать и координировать непосредственную поддержку с воздуха", - сообщила в среду пресс-служба министерства национальной обороны Литвы.

Согласно сообщению, на первом этапе учений "унифицировались теоретические знания участников учений и проходил обмен передовым опытом, полученным в результате участия в международных курсах и учениях за рубежом". Участников учений ознакомили со сценарием тактического учения, прошла презентация вооружения, техники и средств союзников, а также возможностей истребителей Eurofighter Typhoon, задействованных в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.