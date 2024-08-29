Войти
Интерфакс-АВН

Военнослужащие НАТО отрабатывают тактическое наведение авиации на международных учениях в Литве

343
0
0
Самолеты НАТО в Литве
Самолеты НАТО в Литве.
Источник изображения: © AP Photo / Mindaugas Kulbis

Минск. 28 августа. ИНТЕРФАКС - Отработка тактического наведения авиации на наземные цели проходит на литовском полигоне близ границ Калининградской области России в рамках международных учений Arsus Vilkas 24-2.

"Международные учения Arsus Vilkas 24-2 проходят на полигоне в Казлу-Руде (город в юго-западной Литве, близ границы с Калининградской областью РФ - ИФ). Основная цель учений, организуемых штабом Сухопутных войск, - отработка умений военнослужащих Литвы, Эстонии, США и боевой группы передовых сил НАТО, дислоцированных в Литве, Латвии и Эстонии, планировать и координировать непосредственную поддержку с воздуха", - сообщила в среду пресс-служба министерства национальной обороны Литвы.

Согласно сообщению, на первом этапе учений "унифицировались теоретические знания участников учений и проходил обмен передовым опытом, полученным в результате участия в международных курсах и учениях за рубежом". Участников учений ознакомили со сценарием тактического учения, прошла презентация вооружения, техники и средств союзников, а также возможностей истребителей Eurofighter Typhoon, задействованных в миссии воздушной полиции НАТО в странах Балтии.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Латвия
Литва
Россия
США
Эстония
Продукция
EF-2000
Проекты
NATO
Военные учения
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 13:41
  • 4148
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.08 12:17
  • 1
Украина и Запад пересекают красные линии. Почему Россия не реагирует? (Responsible Statecraft, США)
  • 29.08 10:57
  • 1
«Россия делает ставку на многоцелевой бронетранспортер»: в зарубежной прессе оценили МГТ-ЛБ
  • 29.08 04:33
  • 1
Высоко, точно: ВС РФ нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ
  • 28.08 20:02
  • 2
Белорусская армия стягивает к границе с Украиной военной технику с тактическим знаком «В»
  • 28.08 17:06
  • 23
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.08 16:17
  • 132
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.08 13:12
  • 297
Космонавтика Илона Маска
  • 28.08 00:08
  • 136
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 27.08 20:53
  • 1
Ростех оснастит ледокол "Россия" радиационностойкой системой видеонаблюдения
  • 27.08 19:42
  • 2
"Российский ответ прозвучал". Что известно о массированном ударе по инфраструктуре Украины
  • 27.08 16:46
  • 0
«Гибридная война» Польши
  • 27.08 12:37
  • 18
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 27.08 02:37
  • 36
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 26.08 23:57
  • 0
О театральности происходящего.