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Военное обозрение

Bloomberg: Зеленский представит Байдену план по принуждению России к прекращению войны

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Источник изображения: topwar.ru

Владимир Зеленский представит президенту США Джо Байдену план по принуждению России к прекращению военной операции всего за несколько недель до проведения президентских выборов в США, сообщает американское информагентство Bloomberg.

Издание пишет, что Зеленский заявил во вторник, что хочет обсудить план с Байденом во время его поездки на заседание Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке в сентябре. Он также представит этот план кандидатам в президенты Камале Харрис и Дональду Трампу.

Объявление сделано в связи с тем, что исход выборов 5 ноября остается неопределенным, и два кандидата существенно расходятся во мнениях относительно решения конфликта на Украине. Авторы издания напоминают, что в то время как президент Байден и вице-президент Харрис пообещали поддерживать Киев столько, сколько потребуется, Трамп неоднократно выражал сомнения по поводу обязательств США перед НАТО. Он также сказал, что положит конец войне до своей инаугурации.

Согласно информации агентства, вчера во время совещания с высшими должностными лицами в Киеве Зеленский заявил, что план включает в себя «мощный пакет мер по принуждению России к прекращению войны с помощью дипломатии, экономических шагов и места Украины в архитектуре глобальной безопасности». При этом никаких деталей своего плана украинский «президент» не представил, отмечает Bloomberg.

Было бы справедливо сначала представить план президенту США, от него зависит, будет ли план успешным

- приводит слова Зеленского американское издание.

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