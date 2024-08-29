Вторая очередь модернизации "Онежского ССЗ" стартует в 2025 году

Работы в рамках второй очереди модернизации "Онежского судостроительно-судоремонтного завода" начнутся в 2025 году. Об этом сообщил глава Карелии Артур Парфенчиков после заседания Морской коллегии.

"Участники Морской коллегии сегодня поддержали и оценили важность нашего проекта. Отрадно, что теперь у нас появилось столько союзников! Не сомневаюсь, уже в этом году мы запустим цифровую верфь, а в следующем приступим ко второй очереди модернизации завода. На эти цели из федерального бюджета дополнительно выделено 2 млрд рублей", — цитирует Парфенчикова издание Karelia.news.

Онежский судостроительно-судоремонтный завод ВСК

Строительство цифровой верфи на базе ОССЗ началось в 2022 году. Здесь будут выпускаться суда типа "река–море", а также рыбопромысловые, технические и вспомогательные суда.

От обычной цифровую верфь отличает то, что каждый процесс производства на заводе цифровизирован. Здесь будут применены передовые промышленные технологии для повышения объёмов производства. Посредством сенсоров можно будет проводить мониторинг состояния оборудования и судостроительных процессов в реальном времени, анализировать данные с помощью искусственного интеллекта для прогнозирования и предотвращения потенциальных проблем, а также автоматизировать и оптимизировать производственные операции.