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Flotprom

Sitronics хочет спускать на воду по 60 электросудов в год

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Sitronics Group планирует нарастить выпуск судов-электроходов до 50-60 единиц в год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров компании Николая Пожидаева.

Сейчас Sitronics Group строит электросуда на двух верфях: в Ленинградской области и в Перми.

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"Мы запустили довольно-таки капиталоемкие проекты модернизации, потому что современный флот требует современных строительных мощностей. Пока нам хватает, но мы на сегодняшний день не закрываем для себя возможности что-то еще приобретать", - сказал он о возможности приобретения новых активов.

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