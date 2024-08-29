Sitronics хочет спускать на воду по 60 электросудов в год

Sitronics Group планирует нарастить выпуск судов-электроходов до 50-60 единиц в год. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на председателя совета директоров компании Николая Пожидаева.

Сейчас Sitronics Group строит электросуда на двух верфях: в Ленинградской области и в Перми.

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"Мы запустили довольно-таки капиталоемкие проекты модернизации, потому что современный флот требует современных строительных мощностей. Пока нам хватает, но мы на сегодняшний день не закрываем для себя возможности что-то еще приобретать", - сказал он о возможности приобретения новых активов.