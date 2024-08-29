Войти
ЦАМТО

США готовятся передать Польше первые истребители F-35 в ближайшие дни

352
0
0
Полноразмерный макет истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II с опознавательными знаками ВВС Польши в экспозиции оборонно-промышленнйо выставки MSPO-2019. Келец (Польша), 06.09.2019
Полноразмерный макет истребителя пятого поколения Lockheed Martin F-35A Lightning II с опознавательными знаками ВВС Польши в экспозиции оборонно-промышленнйо выставки MSPO-2019. Келец (Польша), 06.09.2019.
Источник изображения: Juliusz Sabak / www.defence24.pl

ЦАМТО, 28 августа. США готовятся на днях передать Польше первые закупленные истребители F-35.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам 27 августа вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Я рад, что завтра (28 августа) направляюсь в Вашингтон. Чуть раньше заместители министра Цезари Томчик и Павел Бейда будут участвовать в передаче первых F-35", – сказал Косиняк-Камыш.

Он добавил, что направляется в Вашингтон по приглашению главы Пентагона. "Очень важный визит. Встреча с Ллойдом Остином в Пентагоне будет касаться гарантий безопасности, сотрудничества, закупок, которые мы ведем, темпов трансфера технологий в Польшу, координации действий", – отметил министр.

В марте 2019 года глава Минобороны Польши подписал план технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. Он предусматривает приобретение 32 самолетов пятого поколения F-35 до 2026 года.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Польша
США
Продукция
F-35
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Ежедневная рассылка новостей ВПК на электронный почтовый ящик
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 29.08 13:41
  • 4148
Без кнута и пряника. Россия лишила Америку привычных рычагов влияния
  • 29.08 12:17
  • 1
Украина и Запад пересекают красные линии. Почему Россия не реагирует? (Responsible Statecraft, США)
  • 29.08 10:57
  • 1
«Россия делает ставку на многоцелевой бронетранспортер»: в зарубежной прессе оценили МГТ-ЛБ
  • 29.08 04:33
  • 1
Высоко, точно: ВС РФ нанесли удары по аэродромной инфраструктуре ВСУ
  • 28.08 20:02
  • 2
Белорусская армия стягивает к границе с Украиной военной технику с тактическим знаком «В»
  • 28.08 17:06
  • 23
Гендиректор ОАК Слюсарь: испытания SSJ New с российскими двигателями начнутся осенью - Интервью ТАСС
  • 28.08 16:17
  • 132
В России запустили производство 20 самолетов Ту-214
  • 28.08 13:12
  • 297
Космонавтика Илона Маска
  • 28.08 00:08
  • 136
Без пилота охота: вертолеты будут охранять небо России от дронов
  • 27.08 20:53
  • 1
Ростех оснастит ледокол "Россия" радиационностойкой системой видеонаблюдения
  • 27.08 19:42
  • 2
"Российский ответ прозвучал". Что известно о массированном ударе по инфраструктуре Украины
  • 27.08 16:46
  • 0
«Гибридная война» Польши
  • 27.08 12:37
  • 18
Российские системы ПВО: первый опыт реального боевого применения
  • 27.08 02:37
  • 36
Какое оружие может оказаться эффективным против боевых беспилотников
  • 26.08 23:57
  • 0
О театральности происходящего.