США готовятся передать Польше первые истребители F-35 в ближайшие дни

ЦАМТО, 28 августа. США готовятся на днях передать Польше первые закупленные истребители F-35.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил журналистам 27 августа вице-премьер, министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Я рад, что завтра (28 августа) направляюсь в Вашингтон. Чуть раньше заместители министра Цезари Томчик и Павел Бейда будут участвовать в передаче первых F-35", – сказал Косиняк-Камыш.

Он добавил, что направляется в Вашингтон по приглашению главы Пентагона. "Очень важный визит. Встреча с Ллойдом Остином в Пентагоне будет касаться гарантий безопасности, сотрудничества, закупок, которые мы ведем, темпов трансфера технологий в Польшу, координации действий", – отметил министр.

В марте 2019 года глава Минобороны Польши подписал план технической модернизации вооруженных сил страны до 2026 года. Он предусматривает приобретение 32 самолетов пятого поколения F-35 до 2026 года.