Противотанковые расчеты ВДВ ГрВ "Днепр" уничтожили станцию РЭБ с дистанции более 8 тыс. метров

ЦАМТО, 28 августа. Расчет ПТРК "Корнет" артиллерийского соединения ВДВ из состава ГрВ "Днепр" пуском управляемой ракеты с побережья Кинбурнской косы уничтожил станцию РЭБ ВСУ, расположенную в здании на побережье Днепровского лимана в районе н.п. Очаков Николаевской области.

Как говорится в комментарии к видеоролику, представленному на сайте Минобороны 28 августа, по данным разведки, в доме на побережье правого берега Днепровского лимана была обнаружена станция РЭБ противника, которая не позволяла вести боевую работу разведывательным и ударным БЛА российских десантников.

Для ее уничтожения командованием соединения было принято решение поразить и уничтожить ее пуском управляемой ракеты из ПТРК "Корнет".

Расчет "Корнета" выдвинулся на береговую линию Кинбурнской косы и, выйдя на прямую наводку перед обнаруженной ранее целью, развернул противотанковый комплекс, навел его на цель и произвел пуск ракеты. Благодаря своему опыту и профессионализму, оператор комплекса, управляя летящей над водной поверхностью ракетой, смог поразить ею станцию РЭБ противника, находившуюся на удалении 8150 м от огневой позиции. Действуя в боевой обстановке, десантники установили новый рекорд по дальности эффективного поражения цели из ПТРК "Корнет".

После уничтожения станции РЭБ противника, в открывшийся коридор устремились ударные беспилотники российских десантников и нанесли точные удары по объектам противника.