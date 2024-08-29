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ТАСС

Польша примет решение о передаче Украине МиГ-29 после получения F-35

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МиГ-29 ВВС Польши
МиГ-29 ВВС Польши.
Источник изображения: www.belvpo.com

Министра обороны Владислав Косиняк-Камыш также отметил, что страна передала Киеву "все те вещи, которые могла передать"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Польша примет решение о передаче Украине своих истребителей МиГ-29, только после того, как получит от США закупленные там самолеты 5-го поколения F-35. Об этом в интервью агентству РАР сообщил вице-премьер и министр национальной обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш.

"Возможное решение о МиГ-29 можно будет принять после того, как польские военно-воздушные силы будут усилены новыми самолетами, например заказанными в США истребителями F-35", - сказал он. "Тогда мы будем принимать решение", - добавил министр.

Косиняк-Камыш также отметил, что Польша передала Украине "все те вещи, которые могла передать".

В апреле премьер-министр Польши Дональд Туск заявил, что возможная передача Украине польских МиГ-29 "не может происходить с ущербом для безопасности Польши".

Всего Польша закупила у США 32 истребителя 5-го поколения F-35 Lightning II. Первая машина была передана польским военным 27 августа, однако истребитель останется в США и будет использоваться там для обучения польских пилотов. Ожидается, что в Польше F-35 появятся только в 2026 году. 

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F-35
Проекты
Истребитель 5 поколения
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