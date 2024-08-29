В Ростехе рассказали о детонации боекомплектов техники ВСУ от попадания "Кубов"

В описании к ролику этот дрон-камикадзе сравнивается с "высокоточной кувалдой"

МОСКВА, 28 августа. /ТАСС/. Попадание барражирующего боеприпаса "Куб" по вражеской технике в ходе специальной военной операции (СВО) вызывает детонацию боекомплектов, что увеличивает его поражающее действие. Об этом сообщили в пресс-службе Ростеха.

Госкорпорация в своем Telegram-канале опубликовала кадры работы "Куба" в зоне спецоперации. В описании к ролику дрон-камикадзе сравнивается с "высокоточной кувалдой".

"Этот боеприпас - высокоточная кувалда дальнего действия. От мощного удара техника не просто горит - взрываются боекомплекты, что повышает разрушительное воздействие от прилета. Наличие таких дронов в наших войсках позволяет бойцам эффективно подавлять артиллерию и бронетехнику противника, а также сносить склады с вооружением. Инженеры трудятся над повышением могущества этих изделий с учетом опыта применения на СВО, а объемы производства постоянно растут", - отметили в Ростехе.

Ранее сообщалось, что производимые концерном "Калашников" управляемые барражирующие боеприпасы "Куб", предназначенные для поражения бронетехники и живой силы противника, хорошо зарекомендовали себя в ходе СВО. В конце 2023 года впервые сообщалось об отгрузке модернизированных беспилотников "Куб" с боевой частью повышенного могущества.