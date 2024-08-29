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ЦАМТО

Embraer заключила контракт на поставку УБС A-29 "Супер Тукано" ВВС Уругвая

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Источник изображения: Фото: Embraer

ЦАМТО, 28 августа. Бразильская компания Embraer 26 августа объявила о подписании контракта на продажу до шести учебно-боевых самолетов A-29 "Супер Тукано" ВВС Уругвая.

Соглашение, заключенное в рамках программы обновления авиапарка ВВС Уругвая, предусматривает приобретение одного самолета, а также обязательство приобрести еще пять единиц, поставки которых запланированы с 2025 года. Закупка включает оборудование для выполнения задач, логистику и летный тренажер.

Таким образом, Уругвай стал шестой страной Южной Америки, которая приобрела A-29 "Супер Тукано", наряду с Бразилией, Чили, Колумбией, Эквадором и Парагваем. Самолет применяется для выполнения широкого спектра задач, включая контроль незаконной деятельности, контроль границ, ведение разведки и повышение квалификации пилотов. На текущий момент парк самолетов A-29 "Супер Тукано" в регионе превышает 160 ед.

Как заявил министр иностранных дел Уругвая Омар Паганини, Уругвай стремится усилить возможности по контролю воздушного пространства и реагированию на угрозы, и обеспечит выполнение этой задачи с помощью такой платформы, как A-29 "Супер Тукано".

Министр национальной обороны Уругвая Армандо Кастаингдебат добавил, что приобретение будет способствовать усилению обороноспособности, защите суверенитета и поддержит борьбу с преступностью во всех ее проявлениях.

На текущий момент Embraer получила заказы на поставку более 260 самолетов "Супер Тукано". Налет поставленных УБС превышает 570 тыс. часов, включая 60 тыс. часов в боевых действиях.

Как сообщал ЦАМТО, в июле 2024 года министр обороны Уругвая Армандо Кастаингдебат подтвердил принятое правительством решение приобрести 6 УБС A-29 "Супер Тукано". Как предполагается, выплаты по контракту будут осуществляться в течение 10-15 лет. Общая стоимость закупки оценивается в 104 млн. долл.

Покупка шести "Супер Тукано" является первым приобретением новых боевых самолетов Уругваем с 1981 года, когда ВВС получили IA-58 "Пукара". Командование ВВС Уругвая пыталось приобрести новые самолеты в течение последних 20 лет, оценивая различные варианты, включая российский Як-130, китайский L-15, британский "Хок-200", чешский L-39NG, итальянский M-346FA и израильский "Кфир". Тем не менее, из-за ограниченного бюджета Уругвая все переговоры завершились безрезультатно.

Приобретение "Супер Тукано" позволит Уругваю заменить самолеты IA-58A "Пукара", которые были сняты с вооружения в 2017 году, а также использовать их для усовершенствованной подготовки и перехвата легких самолетов-нарушителей, выведя из эксплуатации PC-7U "Турбо Трейнер".

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Чили
Эквадор
Продукция
EMB-314
L-39
M-346
Як-130
Компании
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